Irmão de Sheron Menezes é preso por tráfico de drogas

O irmão de Sheron Menezes, Draiton Menezes, foi preso em dezembro do ano passado por tráfico de drogas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles, que teve acesso ao processo criminal que tramita na Justiça.

Draiton foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil após uma denúncia que o irmão da atriz faria uma entrega de drogas, partindo do Condomínio Morada do Vale, onde residia.

Os policiais ficaram de campana em frente ao prédio aguardando a saída de Draiton, e apreenderam com ele cinco porções de cocaína e uma pistola 9mm.

No apartamento de Draiton encontraram ainda um homem, identificado como Maurício Coiro Ferreira, além de 65 munições de calibre 9mm, 1 balança, 797 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína. Os dois foram levados à delegacia, onde passaram pela audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada. Draiton possui cinco processos em andamento pelo mesmo crime.

De acordo com o portal, a defesa pediu a soltura dele, alegando que Draiton Menezes é usuário de drogas e que os policiais adentraram o imóvel sem mandado judicial, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não concedeu o habeas corpus.

A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o processo ainda não foi julgado.