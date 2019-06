Irmão de Whindersson Nunes é esfaqueado durante assalto em Teresina

O irmão do humorista Whindersson Nunes foi esfaqueado durante um assalto nessa terça-feira (11). O caso foi relatado pelo próprio humorista no Twiiter.

Segundo Whindersson Nunes, Hidevan Nunes foi atacado mesmo após entregar o celular. "Acabaram de esfaquear meu irmao, por causa de uma merda de um celular que ele ENTREGOU e mesmo assim fizeram isso, ninguém tem um dia de paz nessa desgraça", escreveu.

Depois do relato, ele tranquilizou os fãs e disse que o irmão estava bem e chegou a brincar com a situação. "Meu irmão tá bem galera, já fez tudo que tinha que fazer, fiquem tranquilo, não foi fundo, não tem risco, só desespero mesmo, obrigado aí pelo apoio. Eu fico indignado que ele disse que pedia ajuda e ninguém fazia nada, olha sei lá eu não sei eu nem vou falar nada Deus me perdoe pelos meus pensamento. Diabo esses assaltante num lava nem os instrumento de trabalho a faca veia puro macarrão", completou.

O outro irmão de Whindersson, Harisson, deu mais detalhes sobre o caso. "Pessoal, isso aconteceu com meu irmão Hidelvan. Em Teresina, mas ele já está em casa, está bem, levaram o celular. Bateram, derrubaram, cortaram, mas graças a Deus ele está bem e já foi medicado."