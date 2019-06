Irmãos à Obra desembarcam no Brasil em agosto

Os mais de oito milhões de pedidos de internautas brasileiros para que os Irmãos à Obra (canal Home & Health), um dos realities mais vistos da TV paga, viesse ao país, fizeram efeito. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, as estrelas do programa, os irmãos Jonathan e Drew Scott, desembarcam no Brasil na segunda quinzena de agosto.

No entanto, os dois vêm apenas fazer divulgação do programa e não vão fazer reformas na casa dos espectadores brasileiros. Eles virão apenas se encontrar com fãs e também com a imprensa. A data exata do desembarque ainda não está definido, mas o "ok" final dos "estrelos" para a visita ao Brasil foi dado esta semana.



Cerca de oito milhões de internautas participaram e postaram a hashtag #vemirmãosaobra nas três redes sociais do

canal nas últimas semanas.

Aos 41 anos, os gêmeos canadenses começaram à frente do reality cujo nome original é Property Brothers em 2011.

No Brasil ele é exibido desde 2013. A atual temporada no ar no Home & Health é a 7ª. A franquia da atração também já se desdobrou em um segundo formato: "O Duelo", em que os irmãos se enfrentam na reforma de uma casa em condições iguais.