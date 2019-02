Irmãos Macêdo encerram temporada pré-Carnaval

Registro afetivo da folia, o espetáculo Os Irmãos Macêdo - Carnaval, Música e Revolução encerra temporada nesta sexta-feira (22), no Teatro Sesc Casa do Comércio. Filhos de Osmar Macêdo (1920-1997), criador do trio elétrico ao lado de Dodô (1920-1978), Armandinho, Aroldo, Betinho e André cantam, contam histórias e celebram 45 anos de formação da banda Armandinho, Dodô e Osmar.

O show transita por diferentes marcos históricos, como a criação e a evolução do Trio Elétrico, além da criação da primeira guitarra elétrica do Brasil. Chamado de Pau Elétrico, o instrumento passou por inovações propostas por Armandinho e virou a famosa Guitarra Baiana que segue dando identidade à música feita na Bahia.

O espetáculo explora, ainda, toda a musicalidade da família que influenciou gerações de artistas e transformou o Carnaval de Salvador na maior festa de participação popular do mundo. O projeto que estreou em novembro de 2016 conta com direção musical de Yacoce Simões e direção artística assinada por Andrezão Simões.

“Conforme as temporadas foram acontecendo, o show foi crescendo, amadurecendo. Novos brilhantes profissionais foram chegando, aumentando a família. Parece fácil contar a própria história, né? Mas esse cara nos transformou em atores desenvoltos, para além dos músicos que somos”, agradeceu a banda, nas redes sociais.

Serviço

O quê: Show Os Irmãos Macêdo - Carnaval, Música e Revolução

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1109, Pituba)

Quando: Sexta-feira (22), às 20h30

Ingresso: R$ 50 | R$ 25. Vendas: no local e no site www.ingressorapido.com.br. Aceita Clube Correio (40%).