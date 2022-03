Irmãos Macêdo voltam aos palcos com espetáculo sobre Carnaval

Depois da pausa forçada pela pandemia, os Irmãos Macêdo voltam ao palco com o espetáculo Carnaval, Música e Revolução, no qual revivem sua longa história com a festa. Com direção de Andrézão Simões, o musical estreia nesta quinta (24), às 20h, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, e segue temporada semanal, até dia 02/04.

Armandinho, Betinho, Aroldo e André tocam e cantam a história que viveram e vivem com a música baiana, especialmente a música carnavalesca. E também contam histórias dos bastidores da folia, já que são testemunhas oculares da criação do trio elétrico pelo pai, Osmar Macêdo (1920- 1997) com Dodô (1920-1978).

O espetáculo estreou em 2016, já teve várias temporadas de sucesso e já foi visto por mais de 5 mil espectadores. Em tom intimista, o quarteto resgata fatos históricos e interpretam canções que marcaram a trajetória da banda Armandinho, Dodô e Osmar.

A banda iniciou sua trajetória nos anos 70 e se mantém até hoje alegrando multidões. Foram 17 discos gravados, criando a matrizdas músicas de trio elétrico, possibilitando que outros estilos musicais fossem tocados no Carnaval, abrindo caminho para tantas outras bandas e artistas. Os Irmãos Macêdo modificaram a banda de trio elétrico, passando a usar bateria, contrabaixo e voz. No show, elem falam, por exemplo, da criação da primeira guitarra elétrica do Brasil – o Pau Elétrico - e sua evolução com Armandinho até se tornar a Guitarra Baiana.

SERVIÇO

Show: Carnaval, Música, revolução

Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba.

Quando: 24/03, 30/03, 31/03, 01/04, 02/04, às 20h

Ingressos: R$ 60 e R$ 40, à venda no local e no Sympla