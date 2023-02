Irmãos são detidos transportando mais de 300 pássaros dentro de carro na Bahia

Dois irmãos foram presos, no final da manhã desta quinta-feira (09), após serem flagrados transportando 302 aves silvestres dentro de um carro no Km 677 da BR 116, em Jequié, no centro-sul da Bahia.

Durante a abordagem foram solicitados os documentos do condutor e do passageiro para uma consulta detalhada nos sistemas informatizados da PRF. Eles apresentaram um nervosismo e respostas desencontradas em relação ao destino e motivo da viagem.

Em seguida, os policiais realizaram os procedimentos de fiscalização e após uma revista no carro foram encontradas as aves silvestres das espécies conhecidas popularmente como canário-da-terra, bigodinho, trinca-ferro, sofrê e papa-capim.

As aves estavam aglomeradas em pequenas gaiolas. A situação degradante de aprisionamento e temperatura elevada dificultava a respiração, a mobilidade e descanso dos pássaros, além disso foi observado que a higienização era precária.

O motorista do automóvel e o passageiro assumiram a responsabilidade pelo transporte ilegal dos animais. Disseram ainda que não possuíam a autorização e nem a guia de transporte para criação. Informaram também que os pássaros foram capturados na cidade de Poções e viajavam com destino a Caruaru (PE), onde pretendiam comercializar os pássaros.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o homem responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente da Lei 9.605/98.

As aves estavam muito debilitadas e ficaram sob os cuidados do órgão ambiental INEMA de Jequié. Quando estiverem aptas, serão devolvidas ao seu habitat natural. O retorno ao habitat natural nem sempre é um processo rápido. Além de tratar a saúde, os animais precisam reaprender funções básicas como voar e caçar.