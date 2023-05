Irmãs desaparecem após mais velha ter namoro proibido pelo pai

Duas irmãs, identificadas como Raiane Michelle Carvalho da Silva, de 19 anos, e Laiane Vitória Carvalho da Silva, de 17, estão desaparecidas há uma semana em Salvador, após o pai delas ter proibido a mais velha de namorar. A dupla é procurada pela Polícia Civil e pela família.

De acordo com a mãe das jovens, Magali Araújo Silva, de 38 anos, Raiane Michelle e Laiane Vitória tiveram contato com ela pela última vez na segunda-feira (8) de manhã. "Era umas 7h30, elas disseram a mim que estavam indo para a escola. Só que, até então, eu procurei o rapaz lá, ele disse que olhou nas câmeras e nem lá elas apareceram", relembra.

Ainda naquela segunda-feira, Magali conta que a filha mais velha ligou para a avó paterna durante a tarde para avisar que as duas estavam bem e que depois entrariam em contato. Isso, no entanto, ainda não aconteceu e, embora anseie por notícias, a mãe acredita que as duas estão bem e podem estar na casa do namorado de Raiane Michelle. Isso porque, o motivo do desaparecimento, segundo ela, seria justamente a falta de aceitação do relacionamento pelo pai das adolescentes.

"Eu tenho um bom relacionamento com minhas filhas e o pai também. Só que o problema é que o pai segura mesmo para não deixar namorar, porque ela tem que ter o emprego e o estudo para poder ter as coisas dela. Acho que foi isso que ela não gostou, porque acha que namorar vai levar ela a alguma coisa", desabafa a mãe.

Para ela, a filha mais nova acompanhou a irmã mais velha pela relação de amizade das duas. "Eu acho que ela foi porque ela conhecia o namorado da mais velha. Então, para não ter que entregar a irmã, ela preferiu ir junto", afirma.

Sem conhecer o namorado de Raiane Michelle, Magali e o marido têm tentando encontrar as duas pelas imediações do bairro onde vivem, na Federação. "Eu fui no Engenho Velho de Brotas, pelo Dique, e saí perguntando junto com o pai dela. Teve uma pessoa que disse que viu duas meninas parecidas com elas duas no ponto de ônibus já lá em cima, no Engenho Velho de Brotas. Muita gente lá disse que viu pessoas parecidas com elas", conta Magali.

Orientada pela Polícia Civil a divulgar imagens das duas nas redes sociais, a mãe tem buscado agora a colaboração de pessoas que possam ter visto as duas adolescentes. Quem tiver informações sobre o paradeiros das duas pode entrar em contato com a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), de maneira anônima, através dos números (71) 3116-0000 ou (71) 99631-6558, que também funciona como WhatsApp.

Mãe de mais duas crianças, de 5 e 9 anos, Magali não esconde que a ausência das duas têm causado um vazio. "Pensa só o que é passar o Dia das Mães só com dois, e eu acostumada com os quatro perto de mim. É muito ruim. É uma sensação muito ruim", finaliza.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa e que diligências estão sendo realizadas para a localização das irmãs.