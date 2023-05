'Irreconhecível': Antes e depois de irmã de Gabigol chama atenção na web

A influencer Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, realizou diversos procedimentos estéticos no corpo e no rosto. A transformação ao longo do tempo foi questionada pelos seguidores, que criticaram o excesso de mudanças.

Os internautas chegaram a comparar imagens de Dhiovanna para fazer um antes e depois.

Segundo o jornal Extra, a jovem de 21 fez botox preventivo, preenchimento labial, harmonização facial, rinoplastia e colocou silicone.

Na web, o antes e depois da influenciadora viralizou e internautas comentaram a mudança. "O tal do preenchimento labial e a tal da harmonização facial em excesso é triste. O rosto da irmã do Gabigol sem nenhum procedimento estético... E o depois? Pai amado", comentou uma usuária do Twitter.

"Se tirassem o nome eu nunca saberia que é ela. Virou outra pessoa", escreveu uma segunda.

"Tem gente passando dos limites com esse preenchimento labial. Lamentável", publicou, ainda, uma terceira.