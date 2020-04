Irreverente como a mãe, Marcelo rouba a cena na live de Ivete

Ele tem apenas 10 anos, mas já mostrou que herdou a irreverência da mãe. Filho primogênito da cantora, Marcelo roubou a cena na live de Ivete Sangalo, que marcou a estreia do projeto Em Casa. Iniciado na noite de sábado (25) e encerrado na madrugada deste domingo (26), o show não foi transmitido apenas nas redes sociais, mas também na TV Bahia, Multishow e GloboPlay.

Tv Globo/Reprodução

Nada de sala cheia de músicos como se tem visto em algumas lives ultimamente. Na telinha, apareciam apenas Veveta, o Marido Daniel Cady e Marcelo, que participou da apresentação de muitas formas. Cheio de energia, o filhão mostrou muito gingado. Requebrou e lançou passinhos ao lado da mãe. Em uma ocasião até "invadiu o palco" pulando em uma girafa de brinquedo. E por falar em brinquedo, eles não faltaram em nada. A platéia era composta por diversos deles. Bichos de pelúcia, bonecas sem roupa e já descabeladas e aviões davam cara ao cenário.

O show aconteceu na cozinha da casa de veraneio da cantora, em Praia do Forte, para onde a família se mudou quando iniciou a recomendação de isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus. As gêmeas Marina e Helena, de dois anos, já estavam dormindo. O marido Daniel Cady, que é nutricionista, passou boa parte do tempo arumando a cozinha, cozinhando (e depois comendo) amendoim e ajudando a cantora a soltar a base das músicas, já que não havia banda (Ivete fez uma espécie de karaokê, com as bases de várias músicas pré-gravadas).

Tv Globo/Reprodução

Coube a Marcelo dar um ânimo extra à festa. Além de dançar, o filho da cantora mostrou mais uma vez que herdou da mãe o dom para a música ao tocar violão e bongô sem nenhum tipo de timidez. Antes da pandemia, ele já havia feito algumas participações em shows da mãe tocando percussão. "Estou representando todo mundo da banda aqui", avisou Marcelo. "Está representando, sim, esse menino é miserável mesmo", respondeu Ivete, orgulhosa, que vestia um pijama cor de rosa.

E que tal um lanchinho? Após liberar tanta energia, o menino sentiu fome e não fez cerimônia. Sentou na bancada da cozinha e mandou ver no amendoim cozido. Entre uma mordida e outra, deu um recado: "Quero mandar um abraço para todos os meus amigos aí".

Tv Globo/Reprodução