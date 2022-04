Irritado, Neymar nega affair com Yasmin Brunet e briga com Medina

O atacante Neymar usou as redes sociais para negar uma 'ficada' com Yasmin Brunet, ex-mulher de Gabriel Medina. O suposto affair foi divulgado por uma colunista nesta terça-feira (12), e enfureceu o jogador do Paris Saint Germain. Vale lembrar que ele é amigo de longa data do surfista tricampeão mundial.

"Medina, eu falo ou você fala? Tomar no c... né, quer Ibope minha filha?", escreveu um visivelmente irritado Neymar, com o print da matéria.

Neymar seguiu o desabafo, e se mostrou exausto das notícias falsas envolvendo seu nome. "Cansado dessas fake news e desses jornalistas que propagam essas notícias de m...", completou.

Desabafos de Neymar no Instagram

(Foto: Reprodução)

A matéria publicada dizia que, segundo um perfil do Instagram, a amizade entre Neymar e Medina estaria abalada. Um dos motivos seria um suposto envolvimento amoroso do jogador com a ex-esposa do surfista.