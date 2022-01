Irritado, Piqué mostra extrato bancário com salário no Barcelona

O zagueiro Gerrard Piqué, do Barcelona, se irritou e tomou uma medida extrema para desmentir uma notícia divulgada pela imprensa da Espanha. O jogador de 34 anos postou uma foto de seu extrato bancário, mostrando um depósito de 2,3 milhões de euros (R$ 14,8 milhões). Segundo ele, o valor corresponde a 50% do seu salário anual.

"Personagens como esse estão usando uma televisão pública para defender seus amigos. Aqui estão 50% da minha folha de pagamento recebida em 30 de dezembro. Seja um pouco respeitoso", escreveu Piqué.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

A postagem veio após o comentarista Lluis Canut afirmar, durante o programa OnzeE3, que o zagueiro receberia 8 milhões de euros por ano (R$ 180 milhões). No Barcelona, os jogadores recebem metade dos salários no fim do ano, e o restante ao término da temporada, em maio.

Assim, a cifra informada por Canut é 85% maior que o salário revelado pelo jogador, que receberia anualmente 4,6 milhões de euros (R$ 29,6 milhões).

Durante o programa, o comentarista também disse que o volante Sergio Busquets recebe 23 milhões de euros anuais. Segundo ele, seria o segundo maior vencimento do elenco do Barcelona, atrás de Piqué. Em seguida, apareceria o lateral Jordi Alba, com 20 milhões anuais.

Em um comunicado oficial, o clube catalão desmentiu Canut. Segundo o time, a informação 'é errada e não corresponde à realidade'.

O Barça também diz que o considera 'imprópria, pouco profissional e de má fé' a divulgação do jornalista, e lamenta "que sejam fornecidos dados deste tipo que afetem os direitos pessoais dos jogadores e que mereçam, quando verdadeiros, a maior confidencialidade".