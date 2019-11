Isaac Edington comemora ocupação hoteleira recorde em Salvador

Isaac Edington (Foto: Elias Dantas)

A sexta edição do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia, que aconteceu na tarde desta terça-feira (19), no Restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra, em Salvador, foi um sucesso. O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington marcou presença no evento. “Acredito que o Almoço de Negócios é uma iniciativa importante por aquecer a atitude empresarial de Salvador”, parabenizou o executivo, que destacou o público desta edição, formado em grande parte por jovens empreendedores. “Conseguir agregar a experiência de profissionais renomados na formação de jovens empresários é uma iniciativa muito importante, visto que Salvador é uma cidade que vive de economia criativa. O Alô Alô Bahia acertou em cheio nessa nova proposta”, disse.

Com a expectativa em alta para o Verão baiano, Isaac ainda adiantou que tem novidade do Festival da Virada vindo por aí. “O Verão de Salvador está com um posicionamento nacional muito importante. Nos próximos dias, devemos revelar as novas atrações do Festival da Virada que estão sendo confirmadas, além de divulgar todo o leque de serviços que estamos preparando para proporcionar o conforto que o público precisa, tanto os soteropolitanos quanto os turistas”.

Com a expectativa de receber um público de mais de 2 milhões de pessoas, o evento contará com novidades em sua estrutura também, com uma nova proposta de palco mais moderno e estilizado. “Estamos comemorando já uma ocupação hoteleira recorde, antecipando o que promete ser o maior verão de todos os tempos da história de Salvador”, comemorou Isaac.

A respeito das expectativas pra o setor turístico no ano de 2020, o presidente da Saltur revela ter otimismo com o futuro da capital baiana. “Estamos muito animados com as perspectivas desse setor, principalmente quando falamos da área de economia criativa, do entretenimento, do turismo corporativo, que certamente ganhará muita força com o Centro de Convenções, o que era algo muito esperado pelo trade. Então, acredito que 2020, de fato, será um ano que vai marcar a história de Salvador”, destaca.