Isaac Edington faz balanço do Festival da Cidade e antecipa próximos eventos em Salvador

Mais de 1 milhão de pessoas participaram dos mais de 15 dias de atividades promovidas pela Prefeitura de Salvador durante o Festival da Cidade, idealizado para celebrar os 474 anos da capital baiana – completados na última quarta-feira (29) e que culminou com um show histórico neste domingo (2), na Barra, reunindo no mesmo palco Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna.

O número foi compartilhado pelo presidente da Saltur, Isaac Edington. O órgão tem a missão de coordenar a plataforma de eventos da cidade. “O Festival está contido nessa estratégia, que sobretudo, por meio de uma série de eventos, ações e projetos, sejam próprios ou em parcerias, contribuem para o fortalecimento da economia criativa e, também, potencializa tanto a promoção da cidade quanto favorece o turismo”, destaca. “Atuamos durante todo o festival com iniciativas em conjunto com a Secult, FGM e SEMPRE e apoio de praticamente todos os órgãos da prefeitura”, completa.

Para Isaac, um evento como o Festival da Cidade, com uma programação tão vasta, impacta positivamente a imagem de Salvador tanto para quem vem de fora quanto para quem nela habita. “Transformamos, ao longo dos anos, o mês de março num período de grande atividade cultural e esportiva. No passado, era o mês do ‘volta as aulas’. Hoje é um período vibrante, com intensa programação, que em termos turísticos cresce a cada ano, pois os nossos visitantes já começam a vir nesse período devida a essa grande movimentação. Quem foi ao Centro Histórico nessas últimas duas semanas, presenciou a região cheia de turistas”, ressalta.

Momento histórico

Transmitido ao vivo para todo o Brasil nos canais Multishow e Globoplay, além da TVBahia (por 30 minutos) e na Globo (compacto), o show deste domingo superou as expectativas do presidente da Saltur. “Olha, quem teve a oportunidade de ir, presenciou um momento cultural histórico. Dificilmente a configuração vista ontem, Gil, Caetano, Ivete, Luedy, esses talentos, ao mesmo tempo, no Farol da Barra, num espetáculo de extrema qualidade técnica, com uma estrutura de alto nível, se repetirá”, afirma.

“Foi emocionante e ainda por cima transmitido para todo Brasil em importantes veículos de comunicação. Além de tudo, uma ação de promoção de nossa cidade por meio de nossa cultura musical extraordinária. De fato, vai ficar para história. Foi um trabalho integrado incrível, uma dedicação intensa de muita gente para que pudesse acontecer, sobretudo nesse momento muito especial de nossa cidade”, diz.Mal terminou o Festival da Cidade e a agenda de Isaac e seu time já está lotada. “Salvador não para. Vem aí a Ultramaratona da Independência. Comemorações do 2 de Julho, nosso bicentenário da Independência, Maratona Salvador, Festival da Primavera e Novembro Negro, só para citar alguns”.

