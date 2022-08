Isabella Scherer impressiona com barriga gigante na reta final da gestação

Mãe de primeira viagem, mas esperando dois, Isabella Scherer mostrou aos seguidores uma foto que impressionou pelo tamanho da barriga. Em seu oitavo mês de gestação, a atriz contou que já conseguiu ganhar 18kg desde o início da gravidez.

"Até agora, dezoito. Nessa foto vemos eu claramente achando que era um bebê só", comentou em uma foto que compartilhou nos stories do Instagram. No domingo (21), ela brincou que a barriga não parava de crescer. Segundo a filha do nadador Fernando Scherer, - O Xuxa -, o trabalho de parto está previsto para o dia 5 de setembro.

Ela ainda comentou que pretende ser natural, mas caso passe de 38 semanas, terá de agendar. "Eu vou começar a 36 amanhã, então, na semana 38 eles têm que nascer ou esperar entrar em trabalho de parto, mas se passar de 38 semanas, a gente vai agendar", explicou.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)