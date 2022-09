Isabella Scherer segue internada na maternidade após 'pico de pressão'

Os primeiros filhos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans, Mel e Bento, nasceram na última segunda-feira, 29, em São Paulo. No entanto, a campeã do Masterchef 2021 segue internada na maternidade. Segundo ela, receberia alta neste sábado, 3, mas foi impedida de ir para casa após ter mais um quadro de pressão alta.



"A gente ia embora hoje, mas eu tive um pico de pressão ontem de novo. Foi mais alto até do que o próprio parto, foi pra 18/11. Vamos agora ajustar medicação e ver como vou ficar nas próximas 24 horas", contou a atriz em seu Instagram.



Mel e Bento estão saudáveis e apesar da situação de Isabella, ela segue amamentando normalmente os filhos. Segundo ela, tem bastante leite e consegue alimentá-los juntos.



Na manhã da última terça-feira, 30, Isabella compartilhou a primeira foto dos bebês. "Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem. Que dia especial, estamos apaixonados e hipnotizados pela Mel e pelo Bento", declarou a mãe dos gêmeos.



Na sequência, a vencedora do Masterchef agradeceu a equipe médica que cuidou dela e dos filhos no parto. No texto, ela também mencionou o companheiro Rodrigo Calazans. "Obrigada ao doutor Wagner Hernandez e toda a equipe pelo cuidado e apoio durante todos esses meses, foi o parto mais tranquilo do mundo! Obrigada ao Pró Matre por tudo o que fez pela gente desde lá de trás, que equipe acolhedora. E a Hanna Rocha que além das fotos lindas que tirou foi praticamente uma mãe pra mim durante o parto", disse a mamãe de primeira viagem.