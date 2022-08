Isabella Scherer volta para casa após alarme falso de nascimento dos gêmeos

Os fãs de Isabella Scherer vão ter de esperar, assim como ela, o nascimento dos gêmeos, Mel e Bento. A atriz deu entrada em um pronto-socorro nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, mas os pequenos não nasceram e não devem sair da gigante barriga por enquanto.

Em conversa à Vogue, a assessoria da famosa contou que ela estava na unidade de saúde para fazer uma avaliação. "As contrações pararam. Ela vai ser liberada. Ela deu entrada no hospital, estava no pronto socorro medindo as contrações e pararam. Não nasce agora pela manhã. Está indo pra casa", disse.

A ex-MasterChef ainda lamentou ter sido só mais um momento de susto: “Foi um alarme falso. Tive contrações leves durante a madrugada e de manhã várias em intensas e dolorosas por uns 40 minutos. Viemos para a maternidade checar, mas depois as contrações pararam”