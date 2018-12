Isabelle Drummond, Jesuíta Barbosa e Rafa Vitti formam triângulo amoroso em Verão 90

Penteados incríveis, roupas de cores chamativas que beiravam o brega, dispositivos eletrônicos recém lançados e músicas icônicas. Os anos 90 ficaram na memória de muita gente e até hoje são sinônimo de nostalgia. Quem sente saudades da última década do século XX poderá relembrar esses momentos com a novela Verão 90, nova trama das sete exibida na Globo/TV Bahia - escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral - que tem estreia prevista para o final de janeiro.

O folhetim foi apresentado à imprensa em evento nesta sexta-feira (30), no Rio de Janeiro e trará muitas referências da época, incluindo os temas das personagens. "A forma de manter a novela solar, de manter Verão 90 e de homenagear todo esse elenco de cantores que marcaram vários sucessos... O tema da Claudia Raia é Rosana, Como Uma Deusa. Claudia tem outro tema, que é a Gretchen cantando Freak Le Boom Boom. Dira Paes vai ter o tema de Maria Bethânia, com As Canções Que Você Fez Pra Mim", contou o diretor Jorge Fernando, que volta ao trabalho após um período afastado por conta de um acidente vascular cerebral (AVC).

Jorge Fernando dirige a trama das sete ao lado de

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

Também participaram do bate-papo os protagonistas, as autoras e a direção da trama. O apresentador Zeca Camargo, que começou a carreira como VJ na antiga MTV Brasil - que será homenageada na novela, mas com o nome Pop TV - mediou o evento.

Clique para ampliar (Fotos de João Cotta/TV Globo)

Clique para ampliar (Fotos de João Cotta/TV Globo)

"Vai ser uma reconstituição maravilhosa de um passado muito presente para alguns. Essa época foi muito importante pra gente e, ao mesmo tempo, parece que não faz tanto tempo assim. Mas, só para a gente ter uma ideia, o Oscar de 91 foi Dança com os Lobos, em 94 foi Forest Gump - que já tem 25 anos. É uma doideira. Ao mesmo tempo teve novelas maravilhosas. O desafio é trazer uma dose de nostalgia, modernidade e uma homenagem à nossa geração. Me sinto super representado, sobretudo porque fala de um canal de música, a Pop TV", afirmou Zeca.

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

A autora Izabel de Oliveira disse que a novela é uma grande homenagem "pra todo mundo poder se emocionar". "Acho que é uma novela que fala para o nosso coração. Foi uma coisa que a gente viveu", pontuou.

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

Os diretores Jorge e Marcelo Zambelli ressaltaram que tanto quem viveu os anos 90 quanto quem ainda nem era nascido vai gostar de Verão 90, já que a trama vai ter elementos passados e uma trama cômica e ao mesmo tempo misteriosa. Tudo isso a partir da trajetória dos três ex-astros mirins do Patotinha Mágica, grupo infantil de sucesso da década de 80, interpretados por Isabelle Drummond (Manuzita), Jesuíta Barbosa (Jerônimo) e Rafael Vitti (João) em sua fase adulta.

Além dos jovens, a trama contará com duas atrizes consagradas em seu elenco principal: Claudia Raia, que viverá Lidiane - uma ex-atriz de pornochanchada que sonha com o estrelato da filha Manuzita - e Dira Paes será Janaína, mãe de João e Jerônimo, que sempre criou os dois filhos com dignidade.

Jorge e Claudia: ícones dos anos 90 se reencontram em Verão 90 como diretor e personagem destaque

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

"A novela tem um pouco de tudo. Falando do exagero, podíamos fazer tudo, vestir tudo. O brega era chique e que bom que era assim porque era muito mais divertido. Todo mundo andava de biquíni, ia mais à praia e se encontrava no baixo Leblon. Essa ingenuidade e liberdade que o Rio tinha de perdeu, mas que bom que a gente poderá rever de novo e quem sabe resgatar isso", falou Claudia.

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

A atriz lembrou que nesses anos ela foi protagonista de várias novelas e, inclusive, era ícone sexual do Brasil, saindo na capa da revista Playboy e muito assediada nas ruas do Rio de Janeiro: "Eu morava em Copacabana, estava do lado de toda a maluquice e eu fazia um enorme sucesso, era símbulo sexual, rainha do verão - com essa cor. Tudo podia, né? Estava em capas de revista, manchetes. Rever isso e dar de cara com o orelhão, telefone com fio, etc, dá uma saudadinha. Mostramos coisas que foram tão importantes e que hoje não existem mais".



Dira, Rafa e Jesuíta: mãe e filhos na novela

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

Dira Paes também sente a nostalgia de uma época próxima. "Era uma liberdade antes dos eletrônicos. Isso é a coisa mais chocante que aconteceu entre as duas gerações", pontua. A atriz destacou que, apesar da distância de quase três décadas, muitas mães vão se identificar com a sua personagem: "A Janaína é uma mãe guerreira, mas que tem a mulher dentro dela. Ela tem um apontamento dessa mulher contemporânea que eu sou hoje, que dá conta de tudo e preserva a sua individualidade. Ela tem os filhos, um trabalho, é cheia de vida e de problemas para resolver".

Isabelle Drummond será Manuzita

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

O exagero dos anos 90 também estará no tom dos personagens. "A gente brinca muito com as expressões exageradas dos personagens. E isso é tudo muito interessante, porque é como as pessoas eram. Eu e Rafa [Vitti], por exemplo, temos um romance muito maluco. Porque é assim que era na época. Ela é uma novela viva, com o sol em tudo que a gente faz", adiantou a protagonista Isabelle Drummond.

Ao ser questionado das suas principais lembranças da época, ele citou referências artisticas, como a Xuxa e o grupo baiano É o Tchan. "Minha mãe era fã da Xuxa, eu sabia todos os CDs dela e todo mundo fazia as coreografias do É o Tchan. É bom ter essa novela pra gente retomar isso. Tinha uma coisa de grupo, de dança, do coletivo, que hoje em dia não tem mais. É tudo muito individualizado. Essa indústria do eletrônico está colocando a gente nesse lugar", falou.

Entenda a trama

O Rio de Janeiro da década de 1990, a cultura efervescente da época, os acontecimentos sociais e políticos, a música e a moda estão presentes em ‘Verão 90’, uma comédia romântica, solar e musical, escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, com direção artística de Jorge Fernando. A próxima novela das sete vai mostrar a trajetória de três ex-astros mirins e suas mães batalhadoras, Lidiane (Claudia Raia) e Janaína (Dira Paes), cada uma a seu modo.

Na infância, Manuzita (Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond) era a menina mais amada do Brasil. E quando os irmãos Guerreiro, João (João Bravo/Rafael Vitti) e Jerônimo (Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa), se juntaram a ela, a Patotinha Mágica virou sinônimo de sucesso e mania nacional. Mas os anos de fama e reconhecimento ficaram no passado assim como o término do grupo em meados da década de 80.

O trio vira mania nacional e, após a ruptura, eles seguem caminhos diferentes

(Foto: Ana Paula Guimarães/Globo)

Em 1990, João (Rafael Vitti) é universitário e comanda um programa de rádio para o público jovem. Já Manuzita (Isabelle Drummond), uma aspirante – com pouco talento - a atriz, segue em busca de trabalho, sempre com o apoio incondicional de Lidiane (Claudia Raia), uma ex-atriz de pornochanchada, e um tanto sem noção, que tem como fiel escudeiro Jofre Cachorrão (Luiz Henrique Nogueira).

Desde a infância, uma grande afinidade une Manuzita e João. Algo que sempre incomodou Jerônimo (Jesuíta Barbosa), que alimenta uma inveja e rivalidade contra o irmão e nunca abandonou o desejo de ser famoso novamente. De caráter duvidoso, Jerônimo vai lutar para reviver os dias de glória. Uma personalidade muito diferente de Janaína (Dira Paes), sua mãe. Mulher íntegra, que sempre batalhou na vida, criando os dois filhos com dignidade.

Dira Paes será Janaína, uma mãe batalhadora em Verão 90

(Foto: TV Globo/João Miguel Júnior)

Rafael Vitti, Isabelle Drummond e Jesuíta Barbosa interpretam João, Manuzita e Jerônimo na fase adulta

(Foto: Globo/João Cotta)

Os caminhos de João, Manuzita e Jerônimo vão se cruzar novamente. Com o reencontro do trio, sentimentos que estavam adormecidos voltam à tona. O que revelará que os anos de afastamento do casal, Manuzita e João, não foram suficientes para apagar o amor e afinidade entre eles.

Dira Paes será Janaína e Claudia Raia Lidiane

(Foto: Globo/João Cotta)

Jofre Cachorrão, personagem de Luiz Henrique Nogueira, será o fiel escudeiro de Lidiane (Claudia Raia) em Verão 90

(Foto: TV Globo/João Cotta)

Manu (Isabelle Drummond) e João (Rafael Vitti) serão um casal na trama

(Foto: Globo/João Cotta)

Isabelle Drummond e Melissa Nóbrega. As duas serão Manu em Verão 90

(Foto: Globo/João Cotta)

João Bravo e Rafael Vitti. Os dois serão João em Verão 90

(Foto: Globo/João Cotta)

Diogo Caruso e Jesuíta Barbosa. Eles vão interpretar Jerônimo em Verão 90

(Foto: Globo/João Cotta)

Os Patotinhas. Grupo é interpretado por Diogo Caruso, Melissa Nóbrega e João Bravo

(Foto: Globo/João Cotta)

Verão 90 tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciane Reis, direção artística de Jorge Fernando, direção geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Morais.

*A jornalista viajou a convite da Globo