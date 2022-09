Isabellla Taviani volta aos palcos de Salvador com show especial em outubro

A cantora Isabella Taviani volta aos palcos de Salvador, dia 29 de outubro, às 21h30, na Pupileira, com a turnê do seu mais novo CD, ‘A máquina do tempo’, recheado de canções inéditas.



No repertório da noite, além das músicas do novo álbum estão ainda clássicos, a exemplo de ‘Luxúria’, ‘Canção que faltava’, ‘De qualquer maneira’, Último grão e ‘Estrategista’.



Tudo isso em meio a um cenário com conceito psicodélico retrô-contemporâneo com concepção de Ronaldo Lessa, Marcelo Cordeiro e Cenoart, e design de luz de Marcelo Cordeiro. A direção musical do show está por conta de Marco Brito.



SERVIÇO:



Isabella Taviani

Show: Maquina do Tempo

Quando: 29 outubro (sábado)

Onde: Pupileira. Av. Joana Angélica, nº 79. Nazaré.



Abertura dos portões: 20h

Show: 21h30.

Classificação: 16 anos

Valor (1º lote):



MESAS

Setor A - R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Setor B – R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia)

Setor C – R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Realização: Cerimonial Rainha Leonor

Produção: Íris Produções

Informações: (71) 2203-9647 / 9 9964-3345



Leia mais notícias no Alô Alô Bahia