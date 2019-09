Isaquias Queiroz recebe fãs em shopping de Salvador

Campeão mundial de canoagem nos jogos Pan-Americanos de 2019, Isaquias Queiroz está em Salvador na próxima sexta-feira (27). O baiano, de Ubaitaba, participará de uma ação com o público das 18h às 20h na praça de alimentação do shopping Bela Vista. O atleta irá interagir com o público e posar para fotos. Os fãs poderão levar a fotografia impressa como recordação.

Canoísta brasileiro e atleta do Flamengo, Isaquias Queiroz tem no currículo três medalhas nos Jogos do Rio-2016: prata nos 1.000m na canoa individual (C1), bronze nos 200m na canoa individual (C1) e prata nos 1.000m na canoa de dupla (C2), com Erlon de Sousa Silva. Com o feito, ele se tornou o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição de Olimpíada.

Neste ano, nos jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, Isaquias conquistou a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros, tornando-se campeão mundial.