Isaquias Queiroz vai à final da Copa do Mundo de canoagem

Os atletas da paracanoagem de velocidade Fernando Rufino e Debora Benevides foram os primeiros brasileiros a subir ao pódio na primeira etapa da Copa do Mundo da modalidade em Szeged (Hungria). Rufino, conhecido pelo apelido de Cowboy de Aço, faturou a medalha de ouro ao vencer a prova masculina dos 200 metros (classe VL2).

Na disputa feminina, também nos 200m (classe VL2), Benevides chegou à final, mas ficou com a prata após ser superada pela russa Russia’s Mariia Nikiforova

Na madrugada deste sábado (15), a partir das 4h51 (horário de Brasília) terão início às semifinais e finais (confira programação completa ao final do texto). O medalhista olímpico Isaquias Queiroz disputa a final da classe C1 (canoa) 1000m. O atleta baiano também competirá nas semifinais da classe C1 1000m em duplas, ao lado do companheiro Jacky Goldmann.

É a primeira competição internacional da dupla recém-criada. O parceiro habitual de Isaquias é o conterrâneo Erlon de Souza, que se recupera de lesão no quadril. Erlon disputará apenas na prova C1 Masculino, nas distâncias 1000m e 500m. O Mundial é transmitido ao vivo no canal da Federação Interanacional de Canoagem (Canoe ICF, sigla em inglês).

Natural de Itacaré (BA), Jacky Goldmann fará ainda na madrugada deste sábado (15) outra semifinal em dupla: com Felipe Santana Vieira, de Ubaitaba (BA) na classe C2 masculina 500m.

O Mundial teve início ontem (13) e as classificatórias para as finais ocorrreram nesta sexta (14). A delegação brasileira conta ao todo com dez atletas, seis na canoagem ( Isaquias Queiroz dos Santos, Erlon de Souza Silva, Jacky Jamael Nascimento Godmann e Filipe Vinicius Santana Vieira) e seis na paracanoagem (Adriana Gomes de Azevedo, Debora Raiza Ribeiro Benevides,Fernando Rufino, Giovane Vieira de Paula, Luis Carlos Cardoso da Silva e Mari Christina Santili).

Há dois anos, no último Mundial em Szeged, o país garantiu três vagas nos Jogos de Tóquio, com os pódios obtidos por Isaquias Queiroz e Erlon de Souza (C2 1000m ), e Caio Ribeiro na paracanoagem classe KL3 200m.

Programação:

Canoagem Velocidade

C1 Masculino 1000 metros (07h10) - Final com Isaquias Queiroz

C1 Masculino 500 metros (das 12h10 às 12h30) - Isaquias Queiroz e Erlon de Souza

C2 Masculino 500 metros (04h51) - Semifinal com Jacky Goldmann e Filipe Vieira

A final será às 07h55

C2 Masculino 1000 metros (das 10h44 às 11h00) - semifinal com Isaquias Queiroz e Jacky Goldmann

Paracanoagem

KL1 Feminino com Adriana Gomes de Azevedo

15/05 – (11h25) – Final

KL1 Masculino com Luis Carlos Cardoso

15/05 – (05h05) – Final

KL2 Masculino com Fernando Rufino de Paulo

15/05 – (11h20) – Final

KL3 Feminino com Mari Christina Santilli

15/05 – (05h15) – Final

KL3 Masculino com Giovane Vieira de Paula

15/05 – (11h30) – Final