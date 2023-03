Isis Valverde e Marcus Buaiz assumem namoro para família

Isis Valverde e Marcus Buaiz foram vistos juntos em Paris por brasileiros, em um clima de romance. Os dois se conheceram recentemente, apresentados por amigos em comum.

O casal já teria informado as famílias sobre o novo relacionamento, mas estariam esperando para falar com os filhos. Isis tem um filho, Rael, do relacionamento com André Resende, enquanto Marcos tem dois filhos: José Marcus e João Francisco, do casamento com Wanessa Camargo.

O vazamento do "affair" fez com que os dois não conseguissem informar as crianças sobre o relacionamento antes que as informações saíssem na mídia. O casal é recente, e a relação só se estabeleceu de forma firme já na capital francesa.

Isis viajou à "Cidade do Amor" para acompanhar os desfiles da Semana de Moda, que acontece duas vezes ao ano. Já Marcus, empresário, estava em Paris para comparecer a reuniões de negócios. O encontro dos dois e o pedido de namoro não foram planejados, já que ambos costumam frequentar a França nessa época do ano.

O encontro do casal só se consolidou com a viagem à Paris. No Carnaval, Marcus foi visto com a recém-solteira Alessandra Ambrósio, enquanto Isis curtiu, em janeiro, as praias da Bahia com Lucas Pedreira, cunhado de Claudia Leitte.