Isis Valverde e Marcus Buaiz comprarão mansão de R$ 16 milhões em Beverly Hills

Isis Valverde, de 36 anos, e Marcus Buaiz, de 43, já escolheram a casa onde vão morar nos Estados Unidos. O casal irá comprar uma mansão de R$ 16 milhões na região de Beverly Hills, em Los Angeles.

Os pombinhos chegaram a decisão de que morar nos EUA é a melhor decisão para a construírem uma família. Lá, eles podem fugir do assédio da imprensa, informou o site Quem.

"A ideia não é uma mudança definitiva do Brasil. Esta é a casa dos sonhos deles para curtirem com as crianças com tranquilidade enquanto estiverem se dedicando a trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte", informou, segundo a publicação, uma pessoa próxima ao casal.

O imóvel tem piscina, vista para Hollywood e para o mar da Califórnia. Ao todo são quatro suítes, com piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo, além de um belo jardim.

O casal será vizinho de celebridades internacionais, como Justin Bieber e Hailey Bieber; e Katy Perry e Orlando Bloom.