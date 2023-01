Isolamento na basílica é para facilitar lavagem das escadarias, diz padre

O isolamento da escadaria da Basílica do Senhor do Bonfim foi feito para que as baianas consigam cumprir o ritual da lavagem. A explicação é do reitor da basílica, padre Edson Menezes.

"O ritual da lavagem passou a acontecer nas escadarias para fazer jus a expressão que usamos: 'lavagem das escadarias da igreja'", explica. Segundo ele, com a lavagem sendo realizada nas escadarias, todos podem ver o ritual.

"O isolamento é favorecer o ritual para que todas as pessoas possam ver porque acontecendo no adro, as pessoas de fora não podem ver", disse. Quem quiser fazer pedidos e amarrar as fitinhas, pode se dirigir até as laterais da basílica, que têm o acesso liberado.