Itabuna goleia o Bahia em Camacan, enterra o Vitória e se classifica

Imagine que seu time leva 13 gols em três jogos. Uma goleada por 6x0, uma por 3x0 e outra por 4x0 num recorte de quatro partidas. Motivo para crise? Sim, que está instalada. Para euforia? No caso da última goleada, sim, porque acabou por contribuir com a eliminação do maior rival do campeonato mais fraco que disputa. E pelo quinto ano consecutivo.

Foi essa a tônica, para o Bahia, da derrota por 4x0 contra o Itabuna, neste domingo (26). Líder e já classificado para as semifinais, o tricolor mandou o time sub-20 para o jogo em Camacan e já foi para o intervalo tomando 3x0. Dessa vez, a torcida achou até graça, porque o resultado contribuiu para a eliminação do Vitória, que pela quinta vez seguida não avança na primeira fase do Baianão.

Para o Itabuna, a goleada valeu muito e foi à vera. O tradicional Dragão do interior chega às semifinais logo em seu ano de volta à primeira divisão do estadual e fecha a primeira fase marcando nada mais, nada menos, que oito gols na dupla Ba-Vi. Foram quatro no Vitória em pleno Barradão e mais os quatro em cima do Bahia hoje. Hitalo, Alex Sandre (2x) e Cesinha foram os artilheiros da partida.

O primeiro gol saiu logo com um minuto. Cria da base do Vitória, Hitalo aproveitou bom passe da direita e apareceu sozinho na área para colocar a bola no fundo das redes de Eric. O Bahia chegou ao empate aos 10 minutos, mas Tiago, que subiu para marcar de cabeça, fez falta no xará Thiago Passos, goleiro do time da casa.

O ponteiro girou por oito vezes depois dali quando o Itabuna quase ampliou: o goleiro Eric saiu mal e perdeu no pé de ferro para Cesinha, que ficou com o gol aberto ainda fora da área, mas concluiu mal.

O Itabuna controlava o jogo. Do lado do Bahia, só o goleiro Eric conseguia algum motivo para ser olhado com mais carinho, fazendo boas defesas. Numa delas, pegou um tiro à queima-roupa de Cesinha dentro da área. Ele só não pôde fazer nada quando Hitalo recebeu sozinho na esquerda e cruzou na cabeça de Alex Sandre aos 39 minutos: 2x0.

Também não teve como impedir, no minuto seguinte, quando o lateral Elivelton aproveitou a avenida deixada pelo jovem João Victor e avançou até tocar para Cesinha, que limpou para a esquerda e encheu o pé na 'bochecha' da rede para fazer 3x0 e deixar a classificação itabunense encaminhada e tranquila. Do lado do Bahia, mesmo que dessa vez tenha sido com o sub-20, foi o terceiro jogo na temporada que o tricolor seguiu para o intervalo levando 3x0, repetindo o que o time principal sofreu contra Fortaleza e Sport.

Mesmo com a derrota, o Bahia termina a primeira fase na liderança e vai enfrentar o próprio Itabuna na semifinal.

Segundo tempo, registro histórico

Apesar do resultado pesado contra, o início da segunda etapa marcou um feito histórico para o Bahia. Roger substituiu o volante Lustosa, um dos "veteranos" a entrar em campo, com 20 anos - e que fez uma partida ruim.

Roger completou 16 anos no dia 12 de fevereiro e se tornou o mais jovem a jogar pelo profissional tricolor. Ele ultrapassou Beijoca e Douglas Borel, que estrearam, respectivamente, com 16 anos e 5 meses (em 1970) e 16 e 9 meses (em 2019).

Dentro de campo, pouca coisa foi interessante no segundo tempo. Eric foi, novamente, quem apareceu ao defender uma cobrança de falta de João Neto.

Roger teve boa chance aos 5 minutos, mas chutou mal. Gustavo Kawã saiu do banco e, pela ponta esquerda, tentou dar uma canseira na defesa do Itabuna. Apesar de a garotada jogar melhor na segunda etapa, pareceu ser uma partida mais protocolar, com os dois times esperando o tempo passar. Deu tempo de Alex Sandre fazer o seu segundo dele no jogo e fechar o caixão em 4x0, aos 49 minutos. No lance, o Itabuna foi tocando enquanto a marcação tricolor só olhava, até que o meia bateu e contou com desvio na zaga.

No final das contas, todo mundo saiu feliz de campo, e as duas equipes voltam a se encontrar nas semifinais, marcadas para os dias 12 e 19 de março. A ida novamente no estádio Ribeirão, em Camacan, e a volta na Fonte Nova, em Salvador.



Ficha Técnica

Campeonato Baiano | 1ª fase | 9ª rodada

Itabuna 4x0 Bahia

Itabuna: Thiago Passos (Neto), Luiz Felipe (Joadson), Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert (Flavinho), João Neto (Fabinho) e Matheus Chaves; Alex Sandre, Hitalo (Manoel) e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo. Técnico: Sérgio Araújo

Bahia: Eric; João Victor (Daniel), Luís Rodrigo, Nathan e Alex ; Lustosa (Roger), Sidney e Vitinho; Léo Guerra (Aruba), Tiago e João Coni (Gustavo Kawã). Técnico: Rogério Ferreira.

Estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacan

Gols: Hitalo, a 1 minuto, Alex Sandre, aos 39 do 1º tempo; Cesinha, aos 41, e Alex Sandre, aos 49 do 2º tempo

Cartões amarelos: Sidney, Lustosa, Nathan (Bahia)

Arbitragem: Wagner Francisco Silva Souza, auxiliado por Lucimar dos Santos Dias e Ledes José Coutinho Neto