Itabuna tem primeiro caso de coronavírus; número na Bahia já chega a 31

Foi confirmado na noite desta quinta-feira (19) o primeiro paciente infectado por coronavírus em Itabuna. A informação foi divulgada em boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Com mais este caso, a Bahia chega a 31 paciente com Codiv-19, em seis diferentes municípios. Salvador lidera, com 18 infectados, e é seguida por Feira de Santana (5), Porto Seguro (4), Lauro de Freitas (2), Prado (1) e Itabuna (1).

De janeiro até as 17h desta quinta, a Bahia registrou 998 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 31 foram confirmados, 443 foram descartados e 524 aguardam análise laboratorial.

Dos 31 casos, três ainda têm a fonte de contágio investigada, não sendo possível, portanto, afirmar se há contaminação comunitária no estado. Os infestados que ainda não sabem de onde pegaram a doença são uma mulher de 45 anos e dois homens, um de 29 anos e outro de 45.