Itacaré cancela réveillon e decreta emergência após inundações

A prefeitura de Itacaré, no Litoral Sul da Bahia, cancelou a festa de réveillon gratuita que aconteceria na cidade entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2023. O motivo são as inundações provocadas pela cheia do Rio de Contas, que fez com que fosse decretada situação de emergência.



Os shows, que aconteceriam na Praça São Miguel, teriam como atrações Patrulha do Samba, Dan Valente, Marcos Abaga, Duda Freitas, Banda Amassa, ​Rafael Zalela e Marcelinho do Samba.



As inundações vêm afetando, principalmente, a zona rural da cidade. Imóveis foram invadidos pela água e há pessoas desalojadas.



O nível está subindo por conta do aumento brusco da vazão do Reservatório da Usina da Pedra, que vem recebendo muita água das chuvas intensas das últimas semanas em toda a bacia hidrográfica.

As informações são do Alô Alô Bahia.