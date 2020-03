Itacaré receberá Circuito Brasileiro de Surf Júnior 2020

O município de Itacaré, no Sul da Bahia, sediará, neste fim de semana, a abertura oficial do Circuito Brasileiro de Surf Junior - CBSURF Júnior Tour 2020. Ao todo, a competição, gratuita, reunirá 140 surfistas de 12 estados, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os atletas competirão nas categorias Sub 18, Sub 16 e Sub14, masculino e feminino. As disputas, na praia da Tiririca, serão realizadas no sábado (7), das 7h às 17h, e no domingo (8), das 8h às 17h. É o segundo ano seguido que Itacaré recebe o evento, que faz parte da programação do projeto Verão Costa a Costa.

Entre as presenças já confirmadas, estão integrantes do Instituto Gabriel Medina e atletas das cidades de Salvador, Praia do Forte, Lauro de Freitas, Camaçari, Itacaré, Serra Grande e Ilhéus, convocados pela Federação Baiana de Surf.

Circuito Brasileiro de Surf Júnior 2020 - Projeto Verão Costa a Costa – etapa Itacaré

Quando: 07 de março, das 7h às 17h e 08 de março, das 8h às 17h

Onde: Praia da Tiririca – Itacaré

Gratuito