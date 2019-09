Itália bate Armênia e segue 100% nas Eliminatórias da Euro 2020

De fora da última Copa do Mundo, a Itália está na busca para se reerguer e nesta quinta-feira (5) deu mais um passo nessa direção ao ficar mais perto da classificação à Eurocopa de 2020.

Longe de casa, na cidade de Yereván, a seleção tetracampeã mundial derrotou de virada a Armênia por 3 a 1 e garantiu a quinta vitória consecutiva em cinco jogos no Grupo J das Eliminatórias, abrindo grande distância dos rivais - inclusive dos armênios, que pararam nos seis pontos - na luta por uma das duas vagas da chave.

Em campo, a Armênia surpreendeu e saiu em vantagem logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque rápido, Barseghyan lançou Karapetian em profundidade e o centroavante finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Donnarumma.

Só que a Itália reagiu ainda antes do intervalo e conseguiu o empate aos 28. Em jogada pela esquerda, o brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri fez grande jogada e cruzou para o centroavante Belotti, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

No final da primeira etapa, a Armênia ficou com um jogador a menos por conta da expulsão de Karapetian. Assim, restou aos donos da casa se defenderem depois do intervalo, mas a missão deu errado. A Itália pressionou e conseguiu a virada aos 32 minutos, quando Pellegrini completou cruzamento. Pouco depois, os italianos fizeram o terceiro novamente com Belotti.

Pela sexta rodada do Grupo J, a Itália voltará a campo neste domingo. O compromisso será contra a Finlândia, no Ratina Stadion, em Helsinque. No mesmo dia, a Armênia jogará novamente em Yereván contra a Bósnia-Herzegovina.

Balotelli

Quem ficou de fora da convocação italiana para estes jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa, mas tem chances de voltar, de acordo com o técnico Roberto Mancini, é o atacante Mario Balotelli. Um dos nomes cotados para reforçar o Flamengo, o jogador acertou com o Brescia com o objetivo de jogar a competição de seleções, mas terá que se esforçar para isso.

Em entrevista à emissora de TV italiana RAI Sport, Roberto Mancini foi questionado sobre essa possibilidade e deixou claro: só depende de Balotelli nesta temporada do Campeonato Italiano.

"Estou torcendo pelo Mario, para que ele consiga relançar a carreira, mas aos 29 anos devia estar no pico das qualidades e não perdendo tudo o que já mostrou de bom. Ele pode voltar à seleção, mas só depende dele. Se marcar 25 gols, pressionar os adversários, ajudar a equipe e fazer tudo o que um grande jogador de 29 anos deve fazer, então tem uma chance de ir à Euro", afirmou.

Em 13 anos de carreira, Balotelli só conseguiu chegar à marca de 25 gols em uma temporada pelo Nice, em 2017, quando balançou as redes 26 vezes em 38 partidas pelo Campeonato Francês e pela Copa da França.