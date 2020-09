Itália segura pressão no fim e vence Holanda pela Liga das Nações

Após um desempenho frustrante na estreia pela Liga das Nações, contra a Bósnia, a Itália mostrou a que veio. A seleção apresentou bom futebol e bateu a Holanda nesta segunda-feira (7), por 1x0, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. O gol da partida foi anotado por Barella, aos 46 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, os italianos chegaram aos 4 pontos e assumiram a liderança do Grupo 1 da Série A do torneio. Os holandeses estão em segundo, com 3. A Polônia, que venceu a Bósnia por 2x1, também nesta segunda (7), também tem 3 pontos, mas aparece atrás por ter perdido o confronto direto. Já os bósnios são o lanterna da competição, com somente 1 ponto.

A seleção da Itália entrou em campo com sete mudanças no time titular - e as alterações do técnico Roberto Mancini funcionaram. A equipe teve maior posse de bola e conseguiu 17 finalizações, sendo 10 no gol. A persistência foi compensada nos acréscimos do primeiro tempo, quando Immobile recebeu dentro da área e cruzou na medida para Barella completar ao fundo da meta de Cillessen.

Holanda, por outro lado, criou muito pouco. Os mandantes tiveram apenas 10 finalizações, com somente 3 no gol. No fim do duelo, fez pressão forte, aproveitando um aparente cansaço da Itália. Aos 44, ficou perto do empate, quando Depay lançou um lindo voleio, mas a bola não entrou.

Com o resultado, a invencibilidade italiana aumentou. Agora, são 14 jogos sem perder, sendo 12 vitórias e 2 empates. Desde que Roberto Mancini assumiu o comando, aliás, foram 21 partidas, com apenas 2 derrotas. "Estou feliz com a mentalidade que apresentamos e com a nossa performance dentro de campo. Os meninos fizeram uma grande exibição por completo", comemorou o treinador.

A próxima rodada será disputada somente em outubro. A Bósnia recebe a Holanda no dia 11 do mês, às 13h. Mais tarde, às 15h45, é a vez de Polônia e Itália se enfrentarem, na Arena Gdańsk.