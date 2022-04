Italo Ferreira dá prancha a jovem que treinava surfe usando caixa

O jovem Luiz Felipe, de 12 anos, ganhou um presente especial. Morador de Rio Grande, cidade no litoral sul do Rio Grande do Sul, o garoto tem o sonho de ser surfista. Para isso, treinava manobras em cima de uma caixa de plástico, usando o pátio de casa como praia. Agora, não precisará mais: tem uma prancha, dada por Italo Ferreira.

A história do menino foi divulgada em outubro do ano passado, em uma reportagem do Globo Esporte RS, e comoveu muitos amantes do esporte. Entre eles, o campeão do Circuito Mundial de Surfe de 2019, que mandou uma prancha para o jovem.

"Um presente para você, espero que aproveite essa oportunidade para continuar evoluindo. Que a gente possa se encontrar lá na frente, surfar junto", disse Italo, em vídeo mandado a Luiz Felipe.

Primeiro medalhista de ouro do surfe em Olimpíadas, Italo também começou no esporte de maneira improvisada. De origem humilde, ele aprendeu a surfar usando a tampa de uma caixa de isopor como prancha, nas águas de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte.

Além do presente de Italo, o projeto social que Luiz Felipe participa, o Projeto Surf para Vida, também ganhou várias pranchas usadas e roupas de borracha.