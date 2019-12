Ítalo Ferreira é recebido com festa no Rio Grande do Norte

Não é todo dia que se é campeão mundial de surfe. Exceto se seu nome for Kelly Slater, que conquistou o mundo por 11 vezes e é o maior surfista da história. O Brasil sabe muito bem a dificuldade de se vencer o torneio. Tanto que ao ver seu filho, Ítalo Ferreira, ser campeão após brilhar no Billabong Pipe Masters, no Havaí, o nosso país trouxe apenas o quarto troféu em toda a história. Ou seja: vencer algo tão disputado precisa ser motivo de festa.

Mas Ítalo Ferreira não é apenas brasileiro. Natural de Baía Formosa, no interior do Rio Grande Norte, o surfista campeão do mundo é nordestino. O primeiro nordestino a brincar de Poseidon, o deus dos mares, segundo a mitologia grega. Todo esse contexto explica a festa que aconteceu nesta segunda-feira (23), quando Ítalo chegou ao estado que lhe deu a vida.

Uma carreata saiu do Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante, e seguiu até a praia de Ponta Negra, na capital potiguar. Agora de tarde, o surfista deve seguir para sua cidade, a 97km de Natal.

Com sorriso no rosto, Ítalo Ferreira publicou uma série de vídeos no seu Instagram, segurando o troféu e comemorando junto com a carreata. Logo que chegou, Ítalo recebeu reconhecimento do governo do Rio Grande do Norte, que lhe concedeu a certificação de Embaixador do Esporte no estado.