Italo Ferreira leva pranchada no rosto e tem lesão na boca

Italo Ferreira passou por um verdadeiro susto na última segunda-feira (2), durante um treinamento no Havaí. Atual número 1 do mundo, o surfista errou o movimento em uma onda e teve sua prancha batendo em seu rosto. Tudo a seis dias do início da etapa final do Circuito Mundial, a Pipe Masters (Pipeline).

A batida resultou em um corte na boca, mostrado pelo atleta horas depois, nas redes sociais. Mas Italo tratou de tranquilizar os fãs, garantindo que não era nada sério, e ainda postou o vídeo do acidente no Instagram.

(Foto: Reprodução)

O surfista pode, nos próximos dias, se tornar campeão do surfe pela primeira vez. O brasileiro tem, atualmente, 51.070 pontos no ranking do Circuito e é o primeiro colocado, a frente de Gabriel Medina (vice-líder, com 50.005) e Jordy Smith (terceiro colocado, com 49.985). Em Pipe Masters, que começa no próximo domingo (8), Italo estreará contra Michael Rodrigues e um adversário que virá da triagem na na bateria 6.