Ítalo Ferreira se machuca em queda ao fugir de macaco na Indonésia

O surfista campeão olímpico Ítalo Ferreira compartilhou nas redes sociais uma situação inusitada que viveu na Indonésia, onde ele participa de uma das etapas do Mundial de Surfe.

O brasileiro passou por um susto enquanto filmava macacos e um dos animais correu em sua direção. Na fuga, Ítalo caiu e sofreu escoriações leves no braço.

"Aí, irmão, foi quase. E na corrida eu ainda caí", disse o surfista, ofegante, em um vídeo gravado logo após correr do macaco. Na publicação do Instagram Ítalo reforçou que o machucado não foi causado pelo macaco, e sim pela queda. "Fica de vacilo não… Obs: não fui atacado, o machucado foi quando eu caí no chão", esclareceu.

Veja a publicação feita por Ítalo Ferreira

De acordo com o calendário de provas divulgado pela World Surf League (WSL), a etapa de G-Land, na Indonésia, começou no dia 28 de maio e dura até o ida 6 de junho. Em seguida, no dia 15, os surfistas partem para Califórnia, nos Estados Unidos.

A etapa brasileira desde ano será em Saquarema, no Rio de Janeiro, marcada para acontecer entre 27 de junho até 4 de julho. Ítalo Ferreira ocupa a 5ª posição na classificação da WSL, atualizada após a última etapa da Austrália, que terminou no começo do mês.