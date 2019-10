Ítalo Ferreira vence em Portugal e lidera Circuito Mundial

Promovendo uma reviravolta na temporada, Italo Ferreira brilhou neste sábado (26) ao vencer a etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe e assumir a liderança do campeonato, desbancando Gabriel Medina. O resultado esquentou a briga pelo título e também pelas vagas olímpicas nos Jogos de Tóquio-2020.

Após cinco dias de ondas fracas em Peniche, a etapa portuguesa foi retomada e já finalizada neste sábado, com as disputas das quartas de final, semifinais e final. Na disputa do título, Italo se destacou, com direito a uma nota 10, após belo aéreo em sua primeira onda. O brasileiro acabou levando a melhor sobre o sul-africano Jordy Smith por 18,43 a 6,17.

Antes, Italo eliminara o australiano Jack Freestone por 18,40 a 16,87, nas quartas de final. Pela mesma fase, Caio Ibelli despachara o compatriota Peterson Crisanto por 12,86 a 11,83. E Filipe Toledo caíra diante do japonês Kanoa Igarashi por 15,24 a 12,26. Na semifinal, Italo vencera Ibelli por 15,43 a 14,86. E Jordy Smith eliminara Kanoa por 15,83 a 12,66.

Medina, que liderava a temporada até esta etapa, fora eliminado nas oitavas de final, em punição aplicada pela organização na bateria contra Caio Ibelli. A eliminação nas oitavas de final tirou a possibilidade de Medina conquistar com uma etapa de antecedência o seu terceiro título mundial.

O título de Italo piorou ainda mais a situação de Medina na briga pelo tricampeonato. Agora o bicampeão não depende apenas de si mesmo para ser campeão na etapa final da temporada, em Pipeline, no Havaí. Isso porque Italo assumiu a liderança do campeonato, com 51.070 pontos, contra 50.005 de Medina. Jordy Smith ocupa o terceiro posto geral, com 49.985, contra 49.145 de Filipinho, atual quarto colocado.

Com isso, a temporada será decidida mesmo nas ondas do Havaí, entre os dias 8 e 20 de dezembro. Para o Brasil, também estarão em jogo duas vagas olímpicas. Medina, Italo e Filipinho brigam por elas.

No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada na semifinal pela norte-americana Caroline Marks por 13,16 a 7,70. Na final, Caroline superou a compatriota Lakey Peterson, por 13,73 a 6,27, para faturar o título da etapa portuguesa.