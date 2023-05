Italo será o 1º brasileiro a entrar para o Hall da Fama do Surfe

Italo Ferreira será o primeiro brasileiro a entrar para o Hall da Fama do Surfe nos Estados Unidos. O potiguar de 29 anos será homenageado em Huntington Beach, na Califórnia, em cerimônia marcada para o dia 4 de agosto. Campeão Mundial em 2019, Italo foi o primeiro surfista a conquistar a medalha de ouro olímpica da modalidade, que passou a fazer parte dos Jogos em 2021, em Tóquio, no Japão.

Segundo os organizadores, a inclusão de Italo no Hall da Fama é uma homenagem pelo seu "notável impacto no esporte, sua contribuição para a cultura do surfe e suas conquistas memoráveis". A jornalista americana especializada na modalidade Laylan Connelly e o argentino Fernando Aguerre, presidente da Associação Internacional de Surfe (ISA, sigla em inglês), também serão agraciados.

"Cada um deles tem uma paixão e amor pelo nosso esporte, o surfe Eles mudaram o mundo do surfe, tornando-o um lugar muito melhor Estamos super empolgados em celebrar suas conquistas e contribuições para o nosso esporte de surfe", disse Aaron Pai, fundador do Hall da Fama.

No último domingo (28), o brasileiro foi vice-campeão do Surf Ranch Pro, etapa do Circuito Mundial de surfe disputada na piscina de ondas artificiais de Kelly Slater, na Califórnia.

Italo e Griffin Colapinto fizeram uma disputa equilibrada do começo ao fim, que acabou com o apertado placar de 17,77 a 17,13 em favor do americano, que venceu uma etapa pela primeira vez nesta temporada. O triunfo, contudo, foi o suficiente para levá-lo para a liderança do Circuito.