Itamar, Lázaro Ramos e Pedro Rhuas dão sabor nordestino à Bienal

Depois de quase dez anos, a Bienal do Livro está de volta a Salvador e, se formos levar em conta a programação revelada nesta sexta-feira (14), a espera de quase uma década vai ser compensada: estarão por aqui, entre os dias 10 e 15 de novembro, no Centro de Convenções, autores como Djamila Ribeiro, Itamar Vieira Júnior, Ailton Krenak, Milton Hatoum e Edney Silvestre.

Para o público jovem, escritores revelados mais recentemente, como Pedro Rhuas, Lázaro Ramos, Gregório Duvivier e a americana Lyssa Kay Adams. Haverá também um espaço dedicado ao público infantil, onde serão realizadas atividades lúdicas e de estímulo à leitura, além do encontro com escritores. A programação completa está no site da Bienal.

Nos seis dias do evento, são esperados cerca de 80 mil visitantes. "Temos um time estrelado de curadores e vamos ressaltar a importância da Bahia e do Nordeste para a cultura e para a literatura brasileira", disse Tatiana Zaccaro, diretora da GL Events Exhibitions, empresa francesa que realiza a Bienal de Salvador e é também a realizadora do mesmo evento no Rio de Janeiro. Estima-se que serão investidos em torno de R$ 5 milhões nesta edição baiana e passarão mais de cem convidados nos seis dias de Bienal.

Na curadoria do Café Literário, mais direcionado ao público adulto, está Josélia Aguiar, jornalista baiana que já realizou a função na Flip - Festa Literária de Parati, um dos maiores eventos literários do país. Josélia também dirigiu a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, por dois anos. Ela também vai mediar a primeira mesa do Café, onde estarão Itamar Vieira Júnior - do premiadíssimo romance Torto Arado - e a escritora Carla Madeira, autora do sucesso Tudo é Rio.

"Pensar a curadoria do Café Literário é pensar dentro de uma lógica transversal. Estamos falando sobre arte em geral: literatura, música, cinema, cultura oral, cultura popular e muito mais coisas que atravessam o conteúdo do espaço e do próprio evento", diz Josélia.

O curador da Arena Jovem é Schneider Carpeggiani, doutor em teoria literária. Schneider destaca a diversidade da Bienal: "Vamos trazer todos os temas porque quem vem para cá deve ter consciência do momento que estamos vivendo. Por isso, será uma Bienal não branca, diversa e que não terá foco sudestino. Esta Bienal fala do Brasil inteiro". Para sustentar sua ideia, ele cita a presença de Lázaro Ramos e Maria Dolores Rodriguez, ambos negros e baianos. Lázaro lança o livro Você Não é Invisível, para o público jovem, e vai conversar com Dolores na mesa O Mundo Inteiro Dentro de Casa.

O Espaço Infantil tem curadoria de Mira Silva, jornalista e roteirista que foi curadora da Fliquinha (braço infantil da Flica) e traz sua experiência para a Bienal.

"Em um país onde a educação infantil é ainda tão deficitária, é muito importante que existam espaços que provoquem esse encantamento com os livros nas crianças", defende Mira. Por ai, passarão a Companhia Teatro Griô, a autora Emilia Nunez e a artista plástica Goya Lopes.

O prefeito Bruno Reis também ressaltou a importância que a Bienal tem para a educação das crianças: "O evento vai mobilizar nossa rede [de educação] para uma imersão no mundo literário, com estudantes e professores vindo à Bienal ou com a Bienal indo às escolas. Vamos trazer cinco mil crianças nesses seis dias de evento". A Prefeitura vai dar a esses estudantes um vale de R$ 20 para que possam comprar livros e os professores terão direito a R$ 60. Na próxima semana, autores irão às escolas para conversar com os estudantes sobre literatura.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

10/11 (Quinta-feira)

13h - Gregório Duvivier

17h - Itamar Vieira Júnior e Carla Madeira

11/11 (Sexta-feira)

11h - Edney Silvestre e Socorro Acioli

14h - Sidarta Ribeiro

12/11 (Sábado)

11h - Paula Pimenta

16h - Ailton Krenak

17h - Francisco Bosco

19h - Djamila Ribeiro

13/11 (domingo)

11h - Bráulio Bessa

15h - Lázaro Ramos

14/11 (seguda-feira)

11h - Pedro Rhuas

Programação completa: www.bienaldolivrobahia.com.br

SERVIÇO

Bienal do Livro Bahia 2022

Período: 10 a 15 de novembro

Horário: das 9h às 21h (quinta, sexta e segunda), das 10h às 22h

(sábado e domingo) e das 10h às 21h (terça-feira)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Espaços: Área de Exposição, Café Literário, Arena Jovem, Espaço

Infantil e Praça de Alimentação