Itamaraju fecha comércio não-essencial por 12 dias

Itamaraju está enfrentando dias dificílimos com o coronavírus. Nesta terça-feira (6), a Prefeitura local anunciou que o comércio não-essencial será fechado por 12 dias para conter a disseminação do vírus em seu território. O decreto já foi publicado e as medidas começam a valer já na próxima quarta (7).

A decisão prevê que somente o comércio essencial e estabelecimentos de saúde como as farmácias funcionem normalmente. Além disso, o decreto emitido pelo prefeito Dr. Marcelo também libera, com restrições, a abertura de estabelecimentos que comercializam alimentos.

O boletim epidemiólogico de Itamaraju registrou 58 novos casos de coronavírus no município e um homem de 84 anos faleceu em decorrência da enfermidade. Com isso, a cidade tem 271 casos ativos, 09 pacientes internados no Hospital Municipal de Itamaraju, 17 pacientes internados em Unidades de Saúde do Estado e 74 óbitos.

O prefeito Marcelo Angênica afirmou que a prefeitura tomou as medidas baseadas em números. De acordo com Prefeito, o número de casos elevados colocou o sistema de saúde local em risco.

Marcelo Angênica costuma se posicionar contra medidas muito restritivas, como o próprio fechamento do comércio. Na Live de anúncio das decisões para o município do extremo-Sul Baiano, o gestor voltou a afirmar que não poderia manter toda a estrutura do comércio fechada por muito tempo por conta das consequências econômicas.

"Além do aumento número de casos, estamos vendo uma gravidade maior nas pessoas que estão adoecendo. Outra coisa que fez a gente tomar essa decisão foi a faixa etária. As pessoas mais jovens, na faixa de 40 e 60 anos, estão sendo mais acometidas e, nos últimos seis dias, a gente teve seis óbitos na cidade, isso nos alertou", disse.

A própria Prefeitura de Itamaraju teve um surto de coronavírus na última semana, quando três funcionários testaram positivo para a doença dentro do prédio municipal, o que fez a Prefeitura decretar o fechamento do local até a próxima segunda-feira.