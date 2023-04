Itamaraty corrige data da chegada de Lula à China

O Itamaraty corrigiu a data da visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará à China, com previsão agora de chegada ao país no dia 12 de abril. A partida está prevista para 15 de abril, como já tinha sido divulgado antes pelo Planalto.



A agenda começará em Xangai, onde Lula deve participar da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como banco dos Brics. Na sequência, o presidente embarca a Pequim para a reunião com o homólogo chinês, Xi Jinping.



Na noite desta sexta-feira, dia 31, a chancelaria tinha divulgado que a agenda na China, remarcada por conta do quadro de pneumonia que impediu Lula de viajar ao país no último sábado, 25, aconteceria entre os dias 10 e 14 de abril.