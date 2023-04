Itaparica realiza programação especial para Semana Santa

A cidade de Itaparica realiza pelo segundo ano uma programação especial para baianos e turistas durante as comemorações pela Semana Santa 2023. As festividades foram iniciadas na última sexta-feira (24), com a inauguração da Casa da Páscoa, e segue até 9 de abril com uma agenda artística e cultural para todas as idades, incluindo espetáculo de encenação da Paixão de Cristo e shows dos artistas Sandra de Sá, Sergio Loroza e Jeanne Lima. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Itaparica com apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Com cenário recheado de ovos decorados e cheirinho de chocolate, na Casa da Páscoa as crianças são recepcionadas pelos personagens da Trupe da Páscoa e participam de atividades lúdicas com pinturas e brincadeiras. Na área externa, o jardim do “Senhor Coelho” possui uma cenografia temática com a presença de coelhinhos de verdade, que encantam e oferecem uma experiência única aos visitantes. A Casa da Páscoa funciona no Salão Tupinambá da Secretaria de Turismo do Município, na praça Manoel Silvino dos Reis. O local está aberto para visitação das escolas e do público de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h e aos sábados das 15h às 21h.

O ponto alto da programação da Semana Santa de Itaparica acontece no Sábado de Aleluia, dia 8. Para a criançada, o destaque será a tradicional brincadeira de caça aos ovos, com o comando do recreador infantil Tio Pimenta, na Casa da Páscoa, às 15h. Já as apresentações artísticas e culturais movimentam e animam a Praça da Quitanda, no centro da cidade, a partir das 20h30.

A primeira apresentação será do espetáculo “A Paixão de Cristo - Uma história de Amor”, estreando na Bahia uma montagem com esse cunho realizada apenas por bailarinos, com destaque para representação de um Jesus negro. Unindo dança e dramaticidade, serão 13 atos, com duração total de 30 minutos, que contam a história de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e os acontecimentos que marcaram a formação de toda humanidade segundo os costumes e preceitos da fé cristã. O espetáculo é assinado pela Cia. Tradições e traz no elenco 35 profissionais, com direção de Denys Silva e assistência e coreografia de Sivaldo Tavares.

Às 21h30, a cantora Sandra de Sá, dona de uma voz marcante e de hits como “Joga Fora no Lixo” e “Olhos Coloridos”, sobe ao palco para fazer uma dobradinha com o cantor, ator e compositor Sérgio Loroza. No show, os artistas prometem transformar Itaparica em uma verdadeira festa, passeando por ritmos da MPB, Soul, Funk e Samba. A cantora Jeanne Lima, ex-Integrante da banda de forró Limão com Mel fecha a noite com show dançante que inclui vários sucessos, regravações e canções autorais, às 23h30.

No Domingo de Páscoa, dia 9, a diversão é da criançada. A Prefeitura de Itaparica realiza a distribuição de 500 ovos da Páscoa, para crianças de até 12 anos, através de uma ação conjunta entre a Secretaria de Assistência Social, Agricultura e Pesca e Secretaria de Educação. Para fechar com chave de ouro, o grupo infantil Gato Multicores se apresenta na Praça da Quitanda, às 18h.

Segundo o prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira, a realização, pelo segundo ano, de uma programação ampla durante a Semana Santa tem o objetivo de promover uma festa para as famílias e intensificar o fluxo de turistas na cidade durante o período. “A Semana Santa é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. Nossa intenção é oportunizar uma festa para toda a família neste momento de reflexão, fomentando também a geração de renda e o turismo para a nossa cidade”, afirma.

ATRAÇÕES MUSICAIS:

Sandra de Sá

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra Sá interpreta canções que se tornaram verdadeiros hits da nossa música e não só fazem parte da sua identidade como também contam um pouco da realidade vivida, com uma visão alegre e otimista. No show, a artista toca todos os ritmos, com MPB, Soul, Samba ao Funk. No repertório, clássicos como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye tristeza” e “Olhos Coloridos”.

Sérgio Loroza

O cantor, ator e compositor Sérgio Loroza promove uma verdadeira festa, levando o Baile do Loroza para as principais casas de show do Brasil e exterior. Com muita animação, o artista interpreta sucessos de vários gêneros musicais no ritmo do samba. O cantor traz no repertório canções como “O que é o que é?”, “A Novidade”, “Pescador de Ilusões”, “Taj Mahal” e “Descobridor dos Sete Mares”, além de sambas-enredo das escolas de samba de Madureira, bairro onde Loroza nasceu e foi criado. Também fazem parte do set list as autorais “É, Nóis”, “Moprê” (feat. Doralyce) e “O Afronauta”, composição feita pelo artista durante o período em que participou como astronauta da primeira temporada do “The Masked Singer Brasil” e que foi lançada logo após sua saída do programa.

Jeanne Lima

Ex-cantora da banda de forró Limão com Mel, Jeanne Lima recebeu o título de melhor cantora de forró em 2008 e foi a responsável por emplacar grandes sucessos, como “A Princesa e o Plebeu”, “Din Din Don”, “Ladainha”, “Tô Fora”, entre outros. Em 2015, partiu para carreira solo, resultando na gravação de cinco CDs, incluindo regravações e canções autorais. Em 2020, lançou o projeto "Xote das Meninas”, em homenagem a grandes cantoras/intérpretes da música popular brasileira. Neste mês de março, ela lançou seu primeiro projeto audiovisual em carreira solo intitulado ”Simplesmente Jeanne Lima”, com 10 canções, incluindo a regravação do hit “Onde Deus Possa Me Ouvir”, sucesso consagrado na voz do saudoso Vander Lee.



SERVIÇO:



24/03 a 9/4 - Casa da Páscoa

Local: Salão tupinambá da Secretaria de Turismo do Município, na praça Manoel Silvino dos Reis.

Horário: Segunda a sexta das 9h30 às 17h e aos sábados das 15h às 21h.

8/4 – Sábado de Aleluia

15h Caça aos ovos

Local: Casa da Páscoa

Shows Praça da Quitanda:

20:30 – Ballet Cia Tradições - Encenação da Paixão de Cristo

21:30 – Sandra de Sá e Sergio Loroza

23:30 – Jeanne Lima

9/4 – Domingo de Páscoa

Distribuição de Ovos de Páscoa

Local: Casa da Páscoa

18h - Grupo infantil Gato Multicores

Local: Praça da Quitanda