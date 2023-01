Itaparica terá quatro dias de festa pelo bicentenário de Independência da Bahia

Começa nesta sexta-feira (6) a programação cultural e cívica, além das celebrações religiosas, para os festejos do bicentenário da Bahia. A festa, que acontece até a próxima segunda-feira (9), será realizada diariamente a partir das 22h, no Campo Formoso, em Itaparica.

Serão quatro dias de festejos para comemorar os 200 anos da Independência que inclui hasteamento de bandeiras, missas, sessão solene na Câmara de Vereadores, cortejos com os caboclos e shows com atrações como Saulo, Mumuzinho, João Gomes, Olodum e Xanddy Harmonia.

Já nesta sexta-feira (6), acontece às 21h a Puxada do Carro do Caboclo, com saída da Praça dos Veranistas (Jardim dos Namorados) passando pelas principais ruas de Itaparica.

No sábado (7) às 5h, haverá a alvorada com show de fogos no centro. Às 8h30, acontece o hasteamento da bandeira, no Forte São Lourenço. A Missa de Agradecimento a Nossa Senhora da Piedade será realizada às 9h30, na Igreja Da Piedade.

Pela tarde, às 14h, haverá uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores. Logo depois, haverá novamente a saída do carro do Caboclo. A programação cívica e cultural será encerrada pela noite, às 18h, com a missa e Te Deum na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Na aldeia Campo Formoso, acontece às 20h o Auto "Roubada da Rainha", que também será realizado no domingo (8), no mesmo horário.

No último dia de festa, na segunda-feira (9), haverá às 16h a entrega do Totem 'Maria Felipa', às 20h o Auto "Roubada da Rainha", e, por fim, a despedida dos Caboclos.

O governador Jerônimo Rodrigues confirmou participação no sábado (7), a partir das 16h. Jerônimo deve acompanhar a Saída da Puxada do Caboclo, a celebração do Te Deum e a apresentação do auto Roubada da Rainha.

Shows

No Campo Formoso a Prefeitura da cidade montou o palco Maria Felipa, onde serão realizadas as apresentações musicais. Para o secretário de Turismo e Cultura, André Reis, a comemoração traz a importância da luta de Itaparica com destaque a heroína Maria Felipa. Entre as atrações estão Paralamas do Sucesso, Saulo, Mumuzinho, Xandy do Harmonia, João Gomes, Olodum, Matheus e Kauan, entre outros.

Confira a programação musical do Palco Maria Felipa:

06 DE JANEIRO

22h Mateus e Kauan

00h15 Mumuzinho

02h30 La Furia

07 DE JANEIRO

22h Paralamas do Sucesso

00h15 Filhos de Jorge

02h30 Xanddy Harmonia

08 DE JANEIRO

22h Saulo

0h15 João Gomes

2h30 Olodum

09 DE JANEIRO

23h - Dan Valente

0h - Edson Gomes

Programação cultural e cívica

DIA 06/01/2022

21H00 – PUXADA DO CARRO COM CHARANGA E FACHO.

LOCAL: PRAÇA DOS VERANISTAS (JARDIM DOS NAMORADOS)

DIA 07/01/2022

05H00- ALVORADA

8H30 – HASTEAMENTOS DAS BANDEIRAS

LOCAL: FORTE SÃO LOURENÇO

9H30- MISSA DE AGRADECIMENTO A NOSSA SENHORA DA PIEDADE

LOCAL: IGREJA DA PIEDADE

14H- SESSÃO SOLENE

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL

16H SAIDA DO GRUPO ‘’OS CABOCLOS DE ITAPARICA’’ E GRUPOS CULTURAIS

LOCAL: LARGO SR DO BOMFIM

17H SAIDA DA PUXADA DO CABOCLO

LOCAL: FONTE DA BICA

18H TE DEUM

LOCAL: IGREJA MATRIZ DO SANTISSIMO SACRAMENTO

20H AUTO ‘’ROUBADA DA RAINHA’’

08/01/2022

20H AUTO ‘’ROUBADA DA RAINHA’’

09/01/2022

16H ENTREGA DO TOTEN MARIA FELIPA

LOCAL: AMOREIRAS

20H AUTO ‘’ROUBADA DA RAINHA’’

22H00 DISCURSO DO PREFEITO

22H30 GUARDADA DO CABOCLO