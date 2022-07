Itaparica vai ganhar polo de cinema e Xuxa vai gravar na Ilha

Estrelas como Gretchen, Xuxa e Helena Ranaldi chegarão no final do ano à Ilha de Itaparica. Mas elas não vêm a passeio nem para conhecer a beleza da região. Estarão ali para filmar o longa-metragem Odara, da diretora Ana Cavazana, uma coprodução entre Brasil e Portugal.

A filmagem da produção na Ilha é um dos frutos da criação da Itaparica Film Commission, que foi apresentada ontem à imprensa, em uma coletiva no cinema do MAM. O projeto é resultado de uma parceria da prefeitura de Itaparica com a produtora Cine Arts e pretende transformar o município em um polo cinematográfico.

Talis Castro, que é coordenador da Bahia Film Commission, explica a importância dessa instituição, que equivale àquela que está sendo instalada em Itaparica:

"Uma film commission faz a interlocução com as produtoras locais para atrair produções nacionais e internacionais. Uma das funções dela é, por exemplo, facilitar autorizações para filmagem em locais públicos".

Talis acrescenta que o cinema é uma poderosa indústria que movimenta a economia: "Uma filmagem em uma cidade envolve restaurante, hotelaria... uma grande 'cadeia'. Outro papel da film commission é aglutinar dados do mercado local para atrair as produções".

Aline Cléa, produtora executiva da Cine Arts, destaca a importância da film commission na formação de profissionais.

"A ideia é formar a população para atuar profissionalmente, podendo atender não apenas a produções locais, mas que se formem como uma rede de produtores do audiovisual e sejam contratados por produções de fora que cheguem à cidade".

Por isso, a partir de 20 de agosto, acontecerão cursos gratuitos de formação em diversas áreas do audiovisual, como roteiro, direção de arte e montagem. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, no Instagram da Cine Arts e seguem até dia 8 de agosto. São 260 vagas para moradores dos municípios de Itaparica, Vera Cruz e Salinas da Margarida. O projeto é realizado em regime de extensão com a Universidade do Estado da Bahia - Uneb, em parceria institucional com o Núcleo de Educação Especial - Nede.

O prefeito de Itaparica, Zezinho (PTB), diz que é importante que a Itaparica Film Commission, como outros projetos culturais, sejam protegidos por lei, para que outras gestões deem permanência a eles: "Hoje, trabalhamos conjuntamente com o Legislativo para criar uma lei de incentivo. E todos os projetos inseridos nessa lei não poderão ser modificados, mesmo que haja mudança de gestão. Não podemos criar toda uma estrutura para depois algum político destruir porque foi Antonio ou Pedro que criou".

E enquanto as filmagens não começam, os itaparicanos vão desfrutar de uma outra atividade cultura, de 11 a 14 de agosto: a festa literária de Itaparica, cuja programação ainda será divulgada.