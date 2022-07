Itaparica vai lançar pólo de produção cinematográfica

A prefeitura de Itaparica vai lançar um pólo de produção cinematográfica em parceria com a Cine Arts, produtora independente com mais de quinze anos de experiência no desenvolvimento e produção de projetos audiovisuais de ficção, documentários e animações para TV e Cinema.

A coletiva de imprensa divulgando os detalhes do projeto acontece nesta terça-feira (12), às 10h, na Sala de Arte do CineMAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

O processo de construção da Itaparica Film Commission será através de uma parceria entre a prefeitura de Itaparica e a Cine Arts. Deste modo, será possível realizar os trâmites para liberações de espaços públicos a serem utilizados como locações, bem como firmar parcerias com órgãos públicos e privados locais que facilitem negociações visando dar condições para os filmes serem rodados na cidade. Ações como o de informar a rede hoteleira sobre produções em previsão de início de execução, incluindo, também, itens como a busca por parcerias com restaurantes locais, contrato de profissionais qualificados que vivem na região para trabalhar nos projetos, além da busca pela captação e formação de pessoas interessadas em atuar em toda cadeia de processos da criação audiovisual. Assim, um dos focos principais dentro do audiovisual e da Cultura como um todo será cumprido: sua função como geradores de renda e emprego.

A produtora planeja executar um curso de treinamento que ministrará, durante seis meses, cursos e oficinas presenciais e on line para que os moradores do municípios de Itaparica, Vera Cruz e Salinas da Margarida possam se capacitar para a projetos audiovisuais. Todas as atividades, juntamente com suas inscrições, são gratuitas.

Para a criação deste pólo de cinema, a prefeitura buscou a parceria da Cine Arts, que, através de um protocolo de intenções com a produtora, a tornará responsável pela gestão da Itaparica Film Commission. Além disso, o projeto Cine Arts Oficinas de Cinema, TV e Web acontecerá com realização de oficinas profissionalizantes nas áreas de Roteiro; Realização Audiovisual; Produção Audiovisual; Direção de Arte; Direção de Fotografia; Captação de Som; Acessibilidade Audiovisual; Produção de Impacto e Redes; Interpretação para TV e Cinema, além de Animação 2D e 3D.

Para o prefeito de Itaparica, José Elias das Virgens Oliveira, pensar o destino como pólo de Cinema é importante sob o aspecto do turismo, mas, também, do desenvolvimento social e econômico. "Com a criação da Itaparica Film Commission, a cidade será referência como um lugar de destaque para gravações e outras realizações. A principal beneficiada com a criação dessa parceria é a população", disse Oliveira.

Para Aline Cléa, produtora do projeto, toda a sua idealização surgiu a partir de um contato maior com a região da ilha de Itaparica, algo que se intensificou durante sua mudança para lá em busca de uma maior tranquilidade durante o momento mais crítico da pandemia.

"Começamos a conhecer a realidade dos municípios de Itaparica e Vera Cruz, principalmente agora que será construída a ponte que vai ligá-los a Salvador. Pensamos: 'estamos em um lugar que não tem sala de cinema ou teatro e que, nos próximos cinco anos, terá um desenvolvimento social e econômico que talvez ainda não possamos mensurar'", explica Aline.

"Acredito que com esta iniciativa teremos uma base estruturante para formação de novos postos de trabalho e renda nos municípios envolvidos, acompanhando, assim, o desenvolvimento das comunidades locais com a construção da ponte", salienta a produtora e complementa: "A ideia é que o público possa estar preparado para atender demandas de produções próprias, como, também, possa absorver as vindas de fora da cidade. E foi importante pois o município de Itaparica entendeu a nossa proposta e logo criou a Itaparica Film Commission, em parceria com a Cine Arts", finaliza.

Serviço

O QUE: COLETIVA DE IMPRENSA LANÇAMENTO DA ITAPARICA FILM COMMISSION

QUANDO: DIA 12/07, TERÇA-FEIRA

ONDE: SALA DE ARTE CineMAM - MUSEU DE ARTE MODERNA