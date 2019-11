Itapuã ganha unidade para acolher moradores de rua neste sábado (30)

Uma nova Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) será inaugurada neste sábado (30), às 9h30, em Itapuã, pelo prefeito ACM Neto e pela secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Ana Paula Matos. O novo equipamento é voltado à famílias em situação de rua, desabrigados por abandono, migração ou ausência de residência, pessoas em trânsito e sem condições de se sustentar.

A UAI funcionará 24 horas por dia, na Alameda Itanhém, 52, Qd B, Lt 12, em Nova Brasília de Itapuã (atrás do Posto Shell da Avenida Dorival Caymmi). Ela terá capacidade de atender 50 pessoas e contará com uma equipe composta por psicólogo, assistente social e educadores sociais.

Entre as ações promovidas pela unidade estão: desenvolvimento do convívio familiar, orientação para acesso à documentação pessoal; inserção de em programas de capacitação, construção de plano individual de atendimento, orientação sócio familiar, diagnóstico socioeconômico, articulação da rede de serviços socioassistenciais e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

A secretária Ana Paula Matos afirmou que a UAI promove a inclusão social. "Mais um investimento da Prefeitura de Salvador que, além de fortalecer a inclusão social, reinsere os acolhidos na comunidade, promovendo assim politica pública de assistência social. A família terá não só acolhimento com equipe especializada, mas encaminhamento para cadastro de benefícios sociais, cursos profissionalizantes, além do fortalecimento de vínculos familiares", disse. O investimento nas ações do Sempre Cidadão chega a R$ 65 milhões.

Com a inauguração da nova UAI, a Sempre passa a contar com 11 unidades de acolhimento espalhadas pela cidade. Até o próximo ano a previsão é que 14 unidades estejam em funcionamento, totalizando 700 vagas de acolhimento. O investimento na unidade é de R$ 77.800 mensalmente.