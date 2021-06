Itaú abre vagas na área de tecnologia para vagas de pessoas pretas e pardas

Até o dia 20 de junho, o Itaú Unibanco tem vagas abertas na área de tecnologia para pretos e pardos. A seleção em Speed Hiring (contratação rápida) acontecerá no dia 28 de junho, em conversas online de 30 minutos, para o recrutamento de profissionais de nível pleno e sênior para as áreas de Engenharia de Software back-end e front-end, Mobile, Qualidade e Testes, Scrum Master e Agile Coach.

Além da oportunidade de emprego, segundo o banco, o programa proporcionará aos candidatos, opcionalmente, um encontro virtual com um dos grupos de diversidade do banco, o Blacks at Itaú. Na ocasião, eles poderão tirar dúvidas, receber dicas e trocar informações sobre a profissão e desenvolvimento.

“O Itaú trabalha constantemente para ampliar a diversidade, em todas as suas amplitudes, pois acreditamos que, mais do que ser a coisa certa a se fazer, ajuda a fomentar soluções inovadoras, mais inclusivas e representativas de nosso grande universo de clientes”, comenta Moisés Nascimento, CDO do Itaú Unibanco e líder do Blacks at Itaú.