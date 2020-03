Itaú Cultural lança websérie gratuita sobre preconceito, violência e desigualdade

“Dar voz às pessoas que até tem um discurso forte, mas não estão muito presentes nos meios de comunicação tradicional”. Essas são palavras de Natara Ney, diretora da série gratuita Novo Mundo, sobre a escolha dos personagens que participam dos 16 episódios da produção.

Cada episódio traz uma entrevista com um artista, político, líder religioso, comunicador ou ativista social sobre temas como preconceito, violência de estado e desigualdade social. O primeiro episódio, liberado na última terça-feira (24), no YouTube, traz a pastora evangélica e deputada estadual Mônica Francisco (Psol-RJ).

“O imaginário construído da figura do pastor é a de um homem branco, rico, que está num lugar de poder. Quando emerge uma figura como a minha, isso causa estranheza”, relata a entrevistada. Monica ainda aborda questões relacionadas ao racismo e o que é ser mulher negra no Brasil.

Amanhã (31), outro pastor evangélico será o protagonista. Henrique Vieira, cientista social, historiador e teólogo, aborda a diferença entre espiritualidade, religião e fundamentalismo. Ele faz um contraponto sobre quem seria Jesus Cristo, se nascesse nos dias de hoje.

“Nossa ideia foi criar um espaço para que essas pessoas realmente pudessem falar. Por isso a gente grava num estúdio, com o entrevistado de frente para a câmera e somente sai a voz dele”, disse Natara Ney, que dirige a série junto com Gilvan Barreto.

Todas as terças-feiras um episódio no canal Novo Mundo será disponibilizado, até o dia 7 de julho. Com base nos depoimentos coletados, um curta-metragem também foi produzido pelos diretores e será lançado ainda esse ano.

“Nosso desejo é de que as pessoas saiam de um lugar de conforto e promovam mudanças. Nenhum dos nossos entrevistados se acomodou dentro dos espaços que tinha. Na verdade, dentro das suas possibilidades, eles estão mudando a realidade. E, enquanto sociedade, nós estamos entrando num momento de reflexão muito propício para caminharmos nesse Novo Rumo”, finalizou Natara.

Confira a lista de todos os entrevistados de Novo Mundo e a data de lançamento dos episódios:

Dia 24 de março: episódio 1 – Mônica Francisco

Dia 31 de março: episódio 2 – Henrique Vieira

Dia 7 de abril: episódio 3 – Mãe Meninazinha

Dia 14 de abril: episódio 4 – Dofono de Omulu

Dia 21 de abril: episódio 5 – Ruth Mariana

Dia 28 de abril: episódio 6 – Eliana Souza

Dia 5 de maio: episódio 7 – Tainá de Paula

Dia 12 de maio: episódio 8 – Ana Clara Telles

Dia 19 de maio: episódio 9 – Jacqueline Muniz

Dia 26 de maio: episódio 10 – Gizele Martins

Dia 2 de junho: episódio 11 – MC Martina

Dia 9 de junho: episódio 12 – Jessica Souto

Dia 16 de junho: episódio 13 – Aline Ribeiro

Dia 23 de junho: episódio 14 – Mohana Uchôa

Dia 30 de junho: episódio 15 – Sol Miranda

Dia 7 de julho: episódio 16 – Bruna da Silva

