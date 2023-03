Itaú Unibanco oferece programa gratuito de capacitação para mulheres empreendedoras via Whatsapp

O Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina, por meio do programa Itaú Mulher Empreendedora, disponibiliza uma plataforma online com diversos conteúdos em vídeo e texto, oferece soluções, referências inspiradas e ferramentas de capacitação para que as mulheres aprendam como melhores formas de gerir um negócio; além de incentivar a conexão entre os empreendedores participantes do programa.

Para tornar o programa ainda mais acessível, o banco oferece um módulo de capacitação que pode ser feito pelo celular, via Whatsapp, que já alcançou 2500 empreendedores em todo o país. Nesta nova fase, o curso será direcionado para as mulheres das regiões Norte e Nordeste, com 1400 vagas disponíveis. As inscrições até vão junho de 2023.

A capacitação conta com 10 videoaulas, de 2 a 5 minutos de duração cada. Alguns dos temas abordados no módulo via Whatsapp são: “a fórmula do lucro”, “importância do planejamento”, “orçamento familiar” e “inovação”. temas essenciais para o conhecimento de qualquer empreendedor. Para realizar o cadastro e ter acesso ao conteúdo, basta acessar o site do programa. Ao final da capacitação, é possível emitir um certificado de conclusão. Para ter acesso às videoaulas, inscreva-se gratuitamente no www.itaumeunegocio.com.br.

Desde o seu lançamento, em 2013, o Itaú Mulher Empreendedora já apoiou mais de 26 mil mulheres a se profissionalizarem. São mais de 300 mil visualizações de página na plataforma de aprendizagem, que possui mais de 20 conteúdos didáticos sobre gestão, empreendedorismo e finanças disponíveis.

“Para nós, do Itaú Unibanco, investir em mulheres que empreendem é investir no desenvolvimento econômico e social do país. Os negócios femininos têm um enorme potencial de impactar positivamente as comunidades em que estão inseridos, por meio da geração de empregos e”, ​​comenta Bruno Crepaldi, superintendente de Relações Institucionais do Itaú Unibanco. “Trabalhamos para que as nossas ações tocassem cada vez mais mulheres, que são um motor de transformação para a sociedade”, completa o executivo.

Para se cadastrar no Itaú Mulher Empreendedora e ter acesso a todos os conteúdos disponíveis, basta acessar o link www.itaumeunegocio.com.br