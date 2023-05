Ituano anuncia saída do técnico Gilmar Dal Pozzo na Série B

O Ituano anunciou neste domingo (21) a saída do técnico Gilmar Dal Pozzo. A decisão foi tomada na noite do último sábado, após a derrota para o Novorizontino, por 2x0, em casa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Em nota, o time paulista agradeceu o treinador pelo desempenho desportivo, sobretudo no Campeonato Paulista, livrando o time do rebaixamento e classificando à semifinal. Na Copa do Brasil, Dal Pozzo também levou o time o time à terceira fase, garantindo ao clube boa premiação financeira.



"O clube agradece seu empenho, principalmente naquele momento delicado no Paulistão, quando assumiu na 8a rodada, em 10 de fevereiro. Sob sua liderança, o elenco do Ituano conseguiu uma arrancada histórica, chegando à semifinal do torneio, no que seria a terceira melhor campanha do clube no Paulistão. Em paralelo, levou o Ituano até a 3a fase da Copa do Brasil, outra grande conquista", diz a nota oficial.



Ao todo foram 18 partidas sob o seu comando, com quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas.



Além de Dal Pozzo, o auxiliar Emerson Nunes também deixa o clube Assim, o profissional fixo, Douglas Leite, assume o comando interinamente até a chegada de um novo treinador.



O Ituano volta a campo na próxima quarta-feira (24), quando visitará o Vila Nova, às 19h, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O time é o 13º colocado, com sete pontos.