Ivan, da Ponte, descobre em avião que foi convocado; veja vídeo

Um voo de avião ficará marcado na vida de Ivan, goleiro da Ponte Preta. Instantes antes de decolar do aeroporto de Florianópolis rumo a São Paulo, nesta sexta-feira (16), o atleta foi avisado pelo piloto que estava convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez.

O comandante da aeronave anunciou a novidade para Ivan, os companheiros de equipe, integrantes da diretoria alvinegra e todos os outros passageiros. Muitos aplaudiram o jovem de 22 anos. Veja o momento:

"Não dá nem pra acreditar! Esperava a convocação pra Seleção Olímpica, mas para defender a seleção principal? É uma sensação única, estou muito emocionado! Agradeço demais não só ao Tite e à CBF, mas a todos os que acreditaram em mim: a Ponte Preta, minha família, meus amigos, a todos e a Deus", comemorou, ao site oficial da Macaca.

É o primeiro convocado da Ponte Preta para a seleção principal desde 2002, quando Washington foi chamado para amistosos.

Revelado nas categorias de base do time, Ivan tinha defendido recentemente a seleção olímpica no Torneio de Toulon, na França, quando defendeu o último pênalti e assegurou o título do Brasil na final contra o Japão.

Confira a lista completa de convocados:



Goleiros: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Ivan (Ponte Preta).

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Alex Sandro (Juventus), Fagner (Corinthians) e Jorge (Santos).

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Samir (Udinese) e Éder Militão (Real Madrid).

Meio-campistas: Allan (Napoli), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Philippe Coutinho (Barcelona), Arthur (Barcelona) e Lucas Paquetá (Milan).

Atacantes: Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Vinícius Júnior (Real Madrid), David Neres (Ajax) e Bruno Henrique (Flamengo).