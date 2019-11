Ivete agradece carinho após morte do irmão Jesus: 'Nos conforta'

A cantora Ivete Sangalo usou o Instagram nesta sexta-feira (8) para agradecer o apoio que vem recebendo de fãs e amigos depois da morte do irmão Jesus, ontem. Hoje o corpo do empresário foi cremado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos no Cemitério Jardim da Saudade. "Obrigada a todas pelas orações, carinho e respeito que nos conforta nesse momento", escreveu Ivete nos stories, usando um emoji representando reza.

Essa foi a primeira manifestação pública da cantora depois da perda do irmão mais velho. O empresário morreu ontem, no Hospital Santa Izabel, depois de complicações pós-operatórias.

Ao centro, Ivete e o marido Daniel Cady no Cemitério Jardim da Saudade (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A despedida de Jesus contou com presença de amigos e familiares, inclusive Ivete, que compareceu acompanhada pelo marido, Daniel Cady.

Um esquema de segurança foi montado no crematório para preservar a família. O corpo foi cremado e a cerimônia se encerrou por volta das 12h30. O velório começou ainda ontem, ainda no hospital, também em cerimônia particular com presença dos irmãos e outros parentes.

Jesus tinha 54 anos e estava internado há cerca de 80 dias por complicações após uma cirurgia bariátrica. Segundo familiares, a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por complicações dessa cirurgia. Jesus foi internado com um quadro de sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória. Ele vinha passando por internações desde o final do ano passado.

Ivete chegou com o marido Daniel Cady (Foto: Marina SIlva/CORREIO)

Em agosto, ele passou por um tratamento cirúrgico de emergência por conta da sepse. Nessa ocasião, ele ficou na UTI do Santa Izabel, com ventilação mecânica e suporte circulatório, e chegou a ficar em coma induzido. Em setembro, apresentou uma melhora e deixou a UTI. Depois, contudo, sofreu uma piora.

O empresário estava com problemas de saúde desde 2018. Na época, ele foi internado e chegou a receber alta, porém foi internado novamente.

Vida artística

Jesus chegou a comandar a banda de axé Fera Gorda, durante o auge do sucesso da irmã com a Banda Eva. Depois de sair da Caco de Telha, produtora de Ivete, o empresário se afastou do mundo da música e passou a se dedicar aos seus negócios pessoais. Ele era dono de fazendas no interior da Bahia.

(Foto: Divulgação)

Empresário da irmã por 15 anos, Jesus e Ivete tiveram problemas em 2011 e acabaram rompendo a parceria.

Ele era o mais velho dos cinco irmãos de Ivete. Outro irmão da cantora, Marcos Sangalo, morreu vítima de um atropelamento em Salvador quando ela tinha 16 anos.