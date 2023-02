Ivete alerta Bruno Reis após cantada de Anitta: 'Pulou fogueira'

A brincadeira de Anitta com Bruno Reis continua rendendo no Carnaval. Um dia depois de ser chamado de 'delícia' pela poderosa, foi a vez do prefeito de Salvador receber um 'alerta' de Ivete Sangalo. Do alto do trio elétrico, a cantora baiana mandou um recado ao gestor após avistá-lo em um camarote no circulo Barra/Ondina, no sábado (18).

"É Bruno Reis que está ali? Rapaz...eu vi tudo pela televisão. Cabra, pulaste uma fogueira, macho. Abre seu olho, rapaz", falou Veveta.

A cantora continuou a brincadeira, lembrando que, assim como ela, o prefeito de Salvador também cresceu em Juazeiro.

"Eu sei a história de Bruno, mas não vou contar aqui porque ele é prefeito. Esse homem pegava era gente... Pegava para dizer: 'olha, o caminho certo é esse'. Homem direito", riu Ivete.